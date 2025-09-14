Arjona envía emotivo mensaje a Lester Martínez tras su pelea

El boxeador guatemalteco Lester Martínez vivió una noche especial en Las Vegas, donde se enfrentó al francés Christian M'billi en el Allegiant Stadium por el título interino súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El oriundo de Petén, que llegaba con un récord invicto, protagonizó un combate intenso que finalmente terminó en empate por decisión dividida, resultado que le permitió mantener su condición de imbatido.
Previo al enfrentamiento, Martínez había manifestado públicamente su deseo de tener a Ricardo Arjona, uno de los máximos referentes de la música guatemalteca, acompañándolo en su entrada al cuadrilátero interpretando una de sus canciones más emblemáticas. Aunque por cuestiones de agenda el cantautor no pudo estar presente, siguió de cerca la pelea desde la distancia, demostrando su apoyo al pugilista petenero.
Arjona le envió un mensaje a Lester Martínez
Tras el combate, Arjona no dudó en expresar su admiración y orgullo por el desempeño de Lester Martínez. A través de una historia en Instagram, el artista escribió: "Qué Dios bendiga a esta belleza de guatemalteco. Por su entrega, profesionalismo y actitud extraordinaria. Más como él. Un ejemplo. Eso no era empate". Sus palabras no solo reflejaron respaldo hacia el boxeador, sino también un reconocimiento a su esfuerzo y valentía dentro del ring.
El mensaje de Arjona fue celebrado por los aficionados guatemaltecos, quienes destacaron la unión entre dos de los grandes embajadores del país en el extranjero: la música y el boxeo. Para Lester Martínez, más allá del resultado en las tarjetas, la velada significó una noche histórica que lo consolidó como referente del deporte nacional y lo acercó aún más al cariño de su gente.