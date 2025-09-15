Futbolistas guatemaltecos que saldrán en el FC 26

EA Sports FC 26 incluye a cinco futbolistas guatemaltecos en su base de datos, disponibles principalmente en el modo Ultimate Team. Aunque la selección nacional de Guatemala no está presente debido a limitaciones de licencias de la CONCACAF, estos jugadores representan al país con ratings que van de 64 a 72. La lista incluye a Aarón Herrera, Andrea Álvarez, Nathaniel Méndez-Laing, Aisha Solórzano y Nicholas Hagen, cada uno con estadísticas que reflejan su desempeño en clubes de ligas como la MLS, Liga F española y EFL League Two.
Aarón Herrera, lateral derecho de 28 años del D.C. United en la MLS, tiene una media general de 71. Sus estadísticas principales son 71 en ritmo, 49 en tiro, 69 en pase, 70 en regate, 67 en defensa y 75 en físico. Comparado con FC 25, donde tenía un rating el mismo rating de 71, su carta es prácticamente la misma.
Guatemaltecos en el FC 26
Andrea Álvarez, delantera centro de 22 años del Sevilla FC en la Liga F, cuenta con una media de 72. Sus atributos incluyen 75 en ritmo, 74 en tiro, 63 en pase, 74 en regate, 41 en defensa y 72 en físico. A comparación del año pasado, que jugaba en el Éibar, su media se ha visto disminuida en dos puntos.
Nathaniel Méndez-Laing, mediocampista ofensivo de 33 años en el MK Dons de la EFL League Two, tiene una media de 67. Sus stats son 78 en ritmo, 65 en tiro, 63 en pase, 67 en regate, 49 en defensa y 65 en físico. Su experiencia en ligas inglesas se refleja en su velocidad y capacidad para generar jugadas, aunque su bajo rating en defensa lo limita a roles de ataque. Es útil en squads con química europea o en desafíos de creación de plantillas (SBC).
Aisha Solórzano, delantera de 27 años del Utah Royals FC en la NWSL, tiene una media de 65, con 54 en ritmo, 64 en tiro, 55 en pase, 65 en regate, 38 en defensa y 60 en físico, es su primera aparición en la famosa entrega de videojuegos.
Por último, Nicholas Hagen, portero de 29 años del Columbus Crew en la MLS, registra una media de 64, con 33 en ritmo y atributos específicos de portero como reflejos y posicionamiento, es su segunda aparición al hilo en el juego desarrollado por Electronic Arts.
Es importante resaltar que Olger Escobar, futbolista de 19 años y que milita en el CF Montreal de la Major League Soccer sea añadido al juego en futuras actualizaciones, ya que forma parte de un club licenciado del famoso videojuego.
EA Sports FC 26 se lanza en dos ediciones. La Edición Estándar estará disponible el 26 de septiembre de 2025 en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC, con bonos de preorden como un Icono de 92+ OVR para FC 25. La Edición Ultimate ofrece acceso anticipado desde el 19 de septiembre de 2025, incluyendo 6.000 FC Points (divididos en dos meses) y un slot extra de Evolución en Ultimate Team. Las actualizaciones semanales del juego podrían modificar las cartas de estos jugadores con el tiempo.