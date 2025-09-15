Previa de la jornada del Apertura 2025 de Guatemala

Este martes 16 de septiembre dará inicio la actividad de la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, la penúltima antes que termine la primera vuelta del torneo, donde hay mucho en juego, desde el liderato, hasta la lucha por salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.
Dos partidos se jugarán este martes, dos el miércoles, uno el jueves, y el juego restante que es entre el Deportivo Achuapa y el Deportivo Mixco se llevará a cabo hasta el 8 de octubre en el Estadio Winston Pineda.
Entre los partidos a tener en cuenta está el Comunicaciones vs. Malacateco, donde a los locales les urge ganar para salir de los últimos puestos de la tabla general. Sin embargo, el juego que se llevará todos los reflectores será el partido entre Antigua GFC vs. Municipal por el liderato, ambos llegan con los mismos puntos (19), pero el club 'panza verde' tiene una mejor diferencia de goles.
Jornada 10 - Apertura 2025 Liga Nacional de Fútbol de Guatemala
|Fecha
|Partido
|Horario
|16-09
|Cobán Imperial vs Xelajú MC
|15:00
|16-09
|Comunicaciones vs Malacateco
|19:00
|17-09
|Marquense vs Guastatoya
|18:00
|17-09
|Antigua GFC vs Municipal
|20:00
|18-09
|Aurora FC vs Mictlán
|14:00
|08-10
|Achuapa vs Mixco
|15:00