 Previa de la jornada del Apertura 2025 de Guatemala
Así se jugará la jornada 10 del Torneo Apertura 2025

La actividad de la décima jornada del Apertura 2025 dará inicio este martes con dos partidos:

Partido entre Antigua GFC y Municipal en el Clausura 2023 - Archivo
Partido entre Antigua GFC y Municipal en el Clausura 2023 / FOTO: Archivo

Este martes 16 de septiembre dará inicio la actividad de la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, la penúltima antes que termine la primera vuelta del torneo, donde hay mucho en juego, desde el liderato, hasta la lucha por salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Dos partidos se jugarán este martes, dos el miércoles, uno el jueves, y el juego restante que es entre el Deportivo Achuapa y el Deportivo Mixco se llevará a cabo hasta el 8 de octubre en el Estadio Winston Pineda. 

Entre los partidos a tener en cuenta está el Comunicaciones vs. Malacateco, donde a los locales les urge ganar para salir de los últimos puestos de la tabla general. Sin embargo, el juego que se llevará todos los reflectores será el partido entre Antigua GFC vs. Municipal por el liderato, ambos llegan con los mismos puntos (19), pero el club 'panza verde' tiene una mejor diferencia de goles.

Jornada 10 - Apertura 2025 Liga Nacional Guatemala

Jornada 10 - Apertura 2025 Liga Nacional de Fútbol de Guatemala

Fecha Partido Horario
16-09 Cobán Imperial vs Xelajú MC 15:00
16-09 Comunicaciones vs Malacateco 19:00
17-09 Marquense vs Guastatoya 18:00
17-09 Antigua GFC vs Municipal 20:00
18-09 Aurora FC vs Mictlán 14:00
08-10 Achuapa vs Mixco 15:00

Tabla de posiciones del Apertura 2025

Standings provided by Sofascore

