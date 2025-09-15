 Realizan un control antidopaje sorpresa al Real Madrid
Deportes

Realizan un control antidopaje sorpresa a jugadores del Real Madrid

La visita de LaLiga para un control antidopaje generó malestar en el Real Madrid, ya que obligó a retrasar una hora el entrenamiento oficial de la UEFA previo al duelo ante el Marsella de este martes.

Compartir:
Entreno del Real Madrid en Valdebebas - Real Madrid
Entreno del Real Madrid en Valdebebas / FOTO: Real Madrid C.F.

El Real Madrid vivió una situación inesperada en la previa de su estreno en la Liga de Campeones. La visita del personal sanitario de LaLiga a la ciudad deportiva de Valdebebas obligó al club a retrasar una hora el entrenamiento oficial programado por la UEFA. Seis futbolistas fueron sometidos a un control antidopaje de rutina, lo que alteró los planes del técnico Xabi Alonso, quien lamentó que este tipo de procedimientos no dependa de la planificación interna del club.

Desde la institución merengue no ocultaron su malestar por el momento elegido para realizar la inspección. Aunque se trata de protocolos habituales de LaLiga, en el Real Madrid habrían preferido que el control se llevara a cabo después del partido de Champions, evitando así interrumpir la preparación de un encuentro tan importante como el que disputarán frente al Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid es la víspera de su debut en Champions League

A pesar del retraso, el entrenamiento se desarrolló con normalidad una vez concluido el proceso. Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, en proceso de recuperación, ya completaron la sesión al mismo ritmo que el resto del grupo, mientras que Endrick participó durante parte del trabajo. La evolución positiva de los tres jugadores supone una buena noticia de cara a su pronta reincorporación a la competencia oficial.

La práctica comenzó con una charla técnica en la que Xabi Alonso analizó en vídeo las fortalezas del conjunto francés. Posteriormente, la plantilla pasó por el gimnasio para realizar ejercicios de activación y saltó al césped para entrenar con balón. La jornada incluyó series de remates, trabajos tácticos y partidos en espacios reducidos, con las ausencias destacadas de Ferland Mendy y Antonio Rüdiger, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

En Portada

EN IMÁGENES. Desfile recorre el centro de la Ciudad para celebrar la Independenciat
Nacionales

EN IMÁGENES. Desfile recorre el centro de la Ciudad para celebrar la Independencia

08:26 AM, Sep 15
Rubio dice que Hamás puede rendirse esta noche si quisierat
Internacionales

Rubio dice que Hamás puede "rendirse esta noche" si quisiera

07:41 AM, Sep 15
Carlos El Pescado Ruiz celebra su cumpleaños número 46t
Deportes

Carlos El Pescado Ruiz celebra su cumpleaños número 46

07:52 AM, Sep 15
La belleza y significado de los 7 símbolos patrios de Guatemalat
Farándula

La belleza y significado de los 7 símbolos patrios de Guatemala

07:07 AM, Sep 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.redes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos