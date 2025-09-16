 Copa Mundial FIFA: "'Pin' Plata, orgullo guatemalteco"
Copa Mundial FIFA: "'Pin' Plata, orgullo guatemalteco"

La FIFA destacó a cinco jugadores centroamericanos en medio de las fiestas patrias y la eliminatoria mundialista.

Juan Carlos Plata resalta entre las publicaciones de la FIFA
Juan Carlos Plata resalta entre las publicaciones de la FIFA / FOTO: @fifaworldcup_es

La cuenta oficial de la Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) publicó en sus redes sociales a cinco jugadores históricos de Centroamérica, donde por Guatemala destaca el goleador histórico del futbol nacional, Juan Carlos el "Pin" Plata.

Con un mensaje de "’Pin’ Plata, orgullo guatemalteco", la FIFA recuerda a uno de los jugadores más queridos y emblemáticos del futbol guatemalteco y Municipal, donde obtuvo cada récord que quiso el nacido en Ciudad de Guatemala y que creció en el barrio San Antonio de zona 6 capital.  

Junto a la figura de Juan Carlos Plata por Guatemala, la Copa Mundial FIFA recordó a otros grandes futbolistas de Centroamérica:

  • Keylor Navas por Costa Rica
  • Wilson Palacios por Honduras
  • Jorge "Mágico" González por El Salvador
  • Juan Barrera por Nicaragua
  • Juan Carlos Plata por Guatemala

Dentro de sus publicaciones hechas el lunes 15 de septiembre, Día de la Independencias de los países centroamericanos, la FIFA no tomó en cuenta a Belice ni a Panamá, pese a que ésta última está en competencia para llegar a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

¿Quién fue Juan Carlos Plata?

Juan Carlos Plata, conocido como "El Pin" o "Pin Plata" es un exfutbolista guatemalteco nacido el 1 de enero de 1971 en Guatemala.

Plata se destacó como delantero durante su carrera profesional, convirtiéndose en una leyenda del futbol centroamericano. Inició su trayectoria en el futbol profesional en la década de 1990, principalmente con el Club Social y Deportivo Municipal, uno de los equipos más emblemáticos de Guatemala.

Plata se convirtió en el máximo goleador histórico de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, con un récord de 321 goles. Su carrera abarcó más de dos décadas, durante las cuales participó en competiciones locales e internacionales, representando también a la Selección Nacional de Guatemala en varios torneos.

Juan Carlos Plata, la gran sorpresa en el estadio El Trébol

El máximo referente en la historia de Municipal recibió mucho cariño por parte de la afición escarlata.

