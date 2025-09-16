El COI descarta vetar a Israel de los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Internacional (COI) descartó este martes cualquier posibilidad de vetar a los atletas israelíes de los próximos Juegos Olímpicos, pese a las solicitudes de algunos líderes internacionales, como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de excluir a Israel de las competiciones deportivas. La organización con sede en Lausana recalcó que tanto Israel como Palestina cumplen con la Carta Olímpica, la cual actúa como la base normativa y de principios del movimiento olímpico.
En un comunicado oficial, el COI subrayó que ambos comités nacionales —el de Israel y el de Palestina— gozan de pleno reconocimiento y de los mismos derechos dentro de la institución. Además, recordó que durante los Juegos Olímpicos de París, celebrados en 2024, los atletas de ambas delegaciones convivieron en la Villa Olímpica de manera pacífica, demostrando que, a pesar del conflicto político y militar, el deporte mantiene un espacio de neutralidad y encuentro.
COI no cederá ante las peticiones de líderes internacionales
La organización también resaltó su papel histórico en el reconocimiento del Comité Olímpico Palestino, que desde Atlanta 1996 participa de manera ininterrumpida en todas las ediciones de los Juegos de Verano, aunque hasta ahora sin lograr medallas. Este reconocimiento temprano refleja el compromiso del COI con la inclusión y con la misión de utilizar el deporte como herramienta de diálogo y entendimiento internacional.
No obstante, el organismo mantiene sus sanciones vigentes contra Rusia y Bielorrusia, cuyos deportistas en París solo pudieron competir bajo estatus neutral y sin banderas nacionales. A diferencia de estos casos, el COI ha defendido la presencia israelí al considerar que no existe incumplimiento de la Carta Olímpica por parte de sus atletas. Con ello, reafirma su postura de mantener al olimpismo como un espacio donde prevalezcan los valores de unidad, igualdad y respeto, incluso en contextos de tensiones geopolíticas.