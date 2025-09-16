Luis Enrique anhela ganar su segunda Champions con el PSG

Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain (PSG), ha dejado claro que su objetivo es que el club francés logre repetir la hazaña de la Champions League. Según el técnico español, "lo más difícil es siempre ganar la primera Champions", ya que ni los jugadores ni los aficionados se veían capaces de conquistarla. Sin embargo, tras la victoria en 2025, Luis Enrique asegura que se ha marcado un camino que demuestra que es posible lograrlo nuevamente.
En declaraciones previas al encuentro del PSG contra el Atalanta, correspondiente a la fase de grupos de la próxima Champions League, Luis Enrique enfatizó la importancia de mantener la ambición. "Después de haber sido campeones de Europa, junto con el club, la ciudad y nuestros aficionados, nuestro objetivo es marcar la historia de nuevo y ganar la segunda Champions League consecutiva", afirmó, destacando que el espíritu competitivo sigue siendo fundamental para el equipo.
Luis Enrique apunta al doblete
El entrenador también abordó la necesidad de mantener motivados a sus jugadores, especialmente a los más jóvenes. "Forma parte de mi mentalidad buscar la forma de mejorar, de mostrar a los jugadores que no hay calma ni tranquilidad en el futuro. Ser ambicioso es normal y hay que pensar todo el tiempo en mejorar", explicó Luis Enrique, subrayando que la exigencia constante es clave para aspirar a grandes logros.
Por último, Luis Enrique reveló que aún no decide si estará todo el partido en el banquillo o presenciará parte del encuentro desde las gradas, como hizo en el último duelo de liga ante el Lens. "Es muy diferente ver el partido desde las gradas. En el discurso del descanso vi lo que podíamos mejorar, nuestros errores. No sé si estaré en las gradas en el pitido inicial, pero en la segunda parte estaré en el borde del campo", comentó, mostrando su enfoque estratégico para analizar y ajustar el rendimiento del equipo en tiempo real.