Ultras del Marsella desatan el caos en Madrid

En la previa del esperado debut del Real Madrid y el Olympique de Marsella en la Champions League, los alrededores del estadio Santiago Bernabéu se convirtieron en escenario de momentos de gran tensión. Los ultras del conjunto francés protagonizaron enfrentamientos con la Policía Nacional, que se vio obligada a actuar con contundencia mediante el uso de porras para dispersar a los grupos más radicales. La situación empañó el ambiente festivo que suele acompañar este tipo de citas internacionales.
Hasta Madrid se desplazaron alrededor de 4.000 aficionados del Marsella, de los cuales cerca de 900 fueron identificados como radicales. Muchos de ellos viajaron sin entrada, con la intención de ingresar al estadio de cualquier manera, lo que obligó a reforzar los dispositivos de seguridad. El operativo fue notablemente mayor que en otros eventos, ya que se preveía la peligrosidad de la hinchada visitante, considerada una de las más problemáticas de Europa.
Ultras del Marsella son neutralizados por la policía
Durante gran parte del día, los seguidores del conjunto francés fueron escoltados por las calles de la capital española y separados de la afición madridista, lo que en principio evitó incidentes graves. Sin embargo, a pocos minutos del inicio del encuentro, un grupo de ultras provocó disturbios en las inmediaciones del estadio, lo que desembocó en una auténtica batalla campal con la policía, generando imágenes de violencia que rápidamente se difundieron en redes sociales.
La UEFA, que en sus informes considera a la afición del Marsella como la segunda más peligrosa de Europa, ya había advertido de los riesgos de este enfrentamiento. Por ello, en el acceso al estadio se extremaron las medidas de seguridad: los radicales fueron cacheados minuciosamente en busca de armas blancas o artefactos ilegales. Pese a los esfuerzos de los cuerpos de seguridad, los disturbios previos al partido volvieron a evidenciar el problema que representan los ultras del Olympique de Marsella en competiciones internacionales.