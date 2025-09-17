Datos históricos de la Champions League

El día martes 16 de septiembre arrancó la edición número 72 de la Champions League. Esta es la segunda edición del nuevo formato de la Liga de Campeones, que consiste en una fase de liga, donde participan 36 equipos. Cada club juega ocho partidos: Cuatro en casa y cuatro de visitante. Los primeros ocho clubes clasifican directamente a octavos de final, las posiciones de la 9 al 24 juegan una eliminatoria directa para avanzar a octavos de final, y los restantes quedan eliminados.
El actual campeón es el PSG y sigue siendo uno de los actuales favoritos al título, ya que no tuvo muchas variantes en su plantilla. El Real Madrid y Barcelona se sabe que le compiten a cualquier equipo y le pueden sacar un resultado en cualquier momento a clubes como Liverpool, otro de los favoritos.
A continuación, te presentamos algunos datos curiosos e históricos de la Champions League:
- La primera temporada de la Champions League fue la de 1955-1956, antes a la competición se le llamaba "La Copa Europa". La primera final de la llamada también Liga de Campeones se jugó en el Parc des Princes, estadio del PSG. La final la ganó el Real Madrid de Alfredo Di Stefano y Paco Gento ante el Stade de Reims 4-3.
- Para la segunda edición, debido a la popularidad de la primera, el número de participantes aumentó de 18 a 22 equipos, siempre un representante por país, siendo el campeón de sus respectivas ligas el que se ganaba el derecho de la participación. En esta edición, Inglaterra fue tomada en cuenta con el Manchester United. La única liga con dos equipos fue la española, teniendo al actual campeón el Real Madrid y al Athletic Club, quien clasificó a través de una ronda previa.
- El Real Madrid ganó las primeras cinco ediciones de "La Copa Europa", actualmente, lleva 15 Champions Leagues y es el máximo ganador de la competencia.
Otros datos históricos
La racha más larga de partidos sin perder le pertenece al Bayern Múnich y Real Madrid. Durante la temporada 2013-2014, el equipo alemán cayó en semifinales contra el Real Madrid 5-0, por su parte, el cuadro español lo consiguió en la temporada 2014-2015, donde cayeron 3-2 ante Juventus. Los dos equipos comparten esta racha con 10 partidos invictos.
En la temporada 2005-2006, el Arsenal pasó 995 minutos sin recibir un gol. Tras la anotación del delantero holandés, Klaas-Jan Huntelaar, durante la segunda fecha de la fase de grupos, el Arsenal llegó hasta la final sin goles en contra. Aquella final, ante Barcelona, el cuadro inglés perdió 1-2 con los goles anotados por Samuel Eto’o y Juliano Belletti, quienes rompieron era racha positiva que llevaban "The Gunners".
Aunque Cristiano Ronaldo y Lionel Messi comparten el récord de hat-tricks en Champions League con 7 cada uno, el club con más tripletes es el Barcelona con un total de 12.
Más datos relevantes
El encuentro que más goles ha visto en la competencia europea, se jugó el 22 de noviembre de 2016 en fase de grupos. Borussia Dortmund contra Legia de Varsovia en Polonia, el encuentro tuvo un total de 12 goles, culminando en un 8-4 a favor del equipo alemán. En aquel duelo destacó Marco Reus con dos goles y cuatro asistencias.
Todos saben que el máximo goleador en la historia de la Champions League es Cristiano Ronaldo con 106 goles; pero nadie habla del jugador con más asistencias, y es Ryan Giggs, mediocampista histórico del Manchester United, dio 40 en total.
El gol más rápido de la Liga de Campeones fue anotado a los 10.2 segundos de iniciado el partido por Roy Makaay, jugador del Bayern Múnich. El gol histórico fue contra el Real Madrid en la temporada 2007-2008.