Mbappé tras triunfo del Real Madrid: "No me pongo límites"

El francés Kylian Mbappé, autor de un doblete en la victoria del Real Madrid ante el Olympique de Marsella, aseguró que no se pone límites y que tampoco piensa en si es o no el líder del conjunto blanco.
"Quiero marcar los máximos goles posibles. No me pongo límites. Quiero ayudar al equipo; si eso es meter muchos goles, presionar, dar asistencias... lo que sea", dijo en Movistar+.
"Me siento muy bien. No pienso en ser el líder o uno de ellos. Pienso en ser yo y en ayudar a mis compañeros. Me siento bien en el equipo, hay muchos jugadores más jóvenes que yo y espero ayudarles a sacar su mejor versión y ganar títulos", declaró el francés.
Un Mbappé que fue trascendental en la victoria del Real Madrid ante el Olympique de Marsella. "Un placer de vivir otra noche de ‘Champions’ aquí. Una noche complicada por jugar con diez un rato, pero sacamos el espíritu de la Champions en el Bernabéu. Aquí tenemos siempre la experiencia de saber que podemos ganar", comentó.
Por otro lado, Mbappé explicó cómo Xabi Alonso, su técnico desde esta temporada, le pide a él y a sus compañeros esfuerzos extra en la presión para recuperar el balón.
Emilio Butragueño habla de Mbappé
Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, se rindió en elogios hacia el delantero francés Kylian Mbappé, que con un doblete al Olympique de Marsella alcanza 50 goles en 64 partidos con la camiseta blanca, y aseguró que un jugador de su categoría "es una gran ventaja".
"Los dos penaltis hay que meterlos y han sido en momentos muy importantes. El primero cerca del final del primer tiempo y lo ha marcado con seguridad. El segundo con la presión de estar con diez hombres, en una fase peligrosa, lo ha tirado con firmeza. Al margen de los goles se le ve muy fino, que entiende el juego, rápido. Tenemos que aprovechar. Un jugador de esa categoría es una gran ventaja", valoró.
Butragueño se quedó con el esfuerzo realizado por los jugadores que venían de jugar en Anoeta en inferioridad numérica desde la primera parte. "Hay que destacar el coraje del equipo de superar cualquier adversidad. Está en nuestro escudo y el equipo lo ha vuelto a demostrar. Hay que aplaudirlos".
*Información EFE.