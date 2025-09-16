 Mbappé tras triunfo del Real Madrid: "No me pongo límites"
Deportes

Kylian Mbappé tras victoria ante Marsella: "No me pongo límites"

El delantero francés alcanzó este día los 50 goles en 64 partidos con el Real Madrid.

Compartir:
Kylian Mbappé llegó a los 50 goles con el Real Madrid
Kylian Mbappé llegó a los 50 goles con el Real Madrid / FOTO: EFE

El francés Kylian Mbappé, autor de un doblete en la victoria del Real Madrid ante el Olympique de Marsella, aseguró que no se pone límites y que tampoco piensa en si es o no el líder del conjunto blanco.

"Quiero marcar los máximos goles posibles. No me pongo límites. Quiero ayudar al equipo; si eso es meter muchos goles, presionar, dar asistencias... lo que sea", dijo en Movistar+.

"Me siento muy bien. No pienso en ser el líder o uno de ellos. Pienso en ser yo y en ayudar a mis compañeros. Me siento bien en el equipo, hay muchos jugadores más jóvenes que yo y espero ayudarles a sacar su mejor versión y ganar títulos", declaró el francés.

Un Mbappé que fue trascendental en la victoria del Real Madrid ante el Olympique de Marsella. "Un placer de vivir otra noche de ‘Champions’ aquí. Una noche complicada por jugar con diez un rato, pero sacamos el espíritu de la Champions en el Bernabéu. Aquí tenemos siempre la experiencia de saber que podemos ganar", comentó.

Por otro lado, Mbappé explicó cómo Xabi Alonso, su técnico desde esta temporada, le pide a él y a sus compañeros esfuerzos extra en la presión para recuperar el balón.

Emilio Butragueño habla de Mbappé

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, se rindió en elogios hacia el delantero francés Kylian Mbappé, que con un doblete al Olympique de Marsella alcanza 50 goles en 64 partidos con la camiseta blanca, y aseguró que un jugador de su categoría "es una gran ventaja".

"Los dos penaltis hay que meterlos y han sido en momentos muy importantes. El primero cerca del final del primer tiempo y lo ha marcado con seguridad. El segundo con la presión de estar con diez hombres, en una fase peligrosa, lo ha tirado con firmeza. Al margen de los goles se le ve muy fino, que entiende el juego, rápido. Tenemos que aprovechar. Un jugador de esa categoría es una gran ventaja", valoró.

Butragueño se quedó con el esfuerzo realizado por los jugadores que venían de jugar en Anoeta en inferioridad numérica desde la primera parte. "Hay que destacar el coraje del equipo de superar cualquier adversidad. Está en nuestro escudo y el equipo lo ha vuelto a demostrar. Hay que aplaudirlos".

*Información EFE.

En Portada

Caso Semuy: Tribunal declara en rebeldía a César Montest
Nacionales

Caso Semuy: Tribunal declara en rebeldía a "César Montes"

04:23 PM, Sep 16
Cobán Imperial le remonta al Xelajú en el estadio José Ángel Rossit
Deportes

Cobán Imperial le remonta al Xelajú en el estadio José Ángel Rossi

05:02 PM, Sep 16
Kylian Mbappé tras victoria ante Marsella: No me pongo límitest
Deportes

Kylian Mbappé tras victoria ante Marsella: "No me pongo límites"

05:47 PM, Sep 16
Icefi identifica luces y sombras del proyecto de Presupuesto 2026t
Nacionales

Icefi identifica "luces y sombras" del proyecto de Presupuesto 2026

02:48 PM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.Noticias de Guatemala#liganacionalredes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos