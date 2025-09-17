Guatemala lista para la Copa de Naciones de Futsal Brasilia

La Selección Nacional de Futsal de Guatemala inició su preparación internacional con un viaje a Brasil el 15 de septiembre, con el objetivo de disputar la Copa de Naciones de Futsal Brasilia 2025. Este torneo amistoso representa una oportunidad clave para que el equipo guatemalteco afine su estrategia y fortalezca la cohesión del grupo de cara a los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, que se celebrarán en el país. La participación en competencias de alto nivel permite a los jugadores medir su rendimiento frente a selecciones de gran calibre y obtener experiencia valiosa en escenarios internacionales.
La Copa de Naciones se llevará a cabo del 17 al 21 de septiembre en el Gimnasio BRB Nilson Nelson, dentro del Complejo Deportivo Ayrton Senna. En esta segunda edición, competirán seis selecciones: Guatemala, Francia, Paraguay, Costa Rica, Polonia y Brasil, que ejercerá como anfitrión. La distribución de los grupos ubicó a Guatemala en el Grupo A junto a Brasil y Polonia, mientras que el Grupo B quedó conformado por Francia, Paraguay y Costa Rica, lo que promete un torneo equilibrado y competitivo.
Guatemala lista para su debut
El calendario de Guatemala contempla dos encuentros durante la fase de grupos: el jueves 18 de septiembre a las 17:15 (hora de Guatemala) frente a Brasil, y el viernes 19 de septiembre a las 15:00 contra Polonia. Tras esta etapa, se definirán los enfrentamientos por el quinto y sexto lugar, así como las semifinales programadas para el sábado 20 de septiembre. Finalmente, el domingo 21 se disputarán la final y los partidos por el tercer y cuarto puesto, cerrando así un torneo que servirá como preparación estratégica de cara a los juegos centroamericanos.
El conjunto guatemalteco estará dirigido por el técnico Eduardo Estrada y contará con la participación de Daniel Morales, Roberto Alvarado, Roger García, Patrick Ruíz, Luisergio García, Wanderley Ruiz, Jhony Díaz, Nelson Tagre, Fernando Campaignac, Estuardo Alvizurez, Jenner Paniagua, Junior Castillo, Hanzel Barrios y José Reyes.