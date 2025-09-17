 Guatemala lista para la Copa de Naciones de Futsal Brasilia
Deportes

Guatemala lista para la Copa de Naciones de Futsal Brasilia 2025

El combinado guatemalteco debutará este jueves, enfrentando a la selección anfitriona Brasil, en el Gimnasio BRB Nilson Nelson.

Compartir:
Selección de Futsala de Guatemala - FFG
Selección de Futsala de Guatemala / FOTO: FFG

La Selección Nacional de Futsal de Guatemala inició su preparación internacional con un viaje a Brasil el 15 de septiembre, con el objetivo de disputar la Copa de Naciones de Futsal Brasilia 2025. Este torneo amistoso representa una oportunidad clave para que el equipo guatemalteco afine su estrategia y fortalezca la cohesión del grupo de cara a los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, que se celebrarán en el país. La participación en competencias de alto nivel permite a los jugadores medir su rendimiento frente a selecciones de gran calibre y obtener experiencia valiosa en escenarios internacionales.

La Copa de Naciones se llevará a cabo del 17 al 21 de septiembre en el Gimnasio BRB Nilson Nelson, dentro del Complejo Deportivo Ayrton Senna. En esta segunda edición, competirán seis selecciones: Guatemala, Francia, Paraguay, Costa Rica, Polonia y Brasil, que ejercerá como anfitrión. La distribución de los grupos ubicó a Guatemala en el Grupo A junto a Brasil y Polonia, mientras que el Grupo B quedó conformado por Francia, Paraguay y Costa Rica, lo que promete un torneo equilibrado y competitivo.

Guatemala lista para su debut

El calendario de Guatemala contempla dos encuentros durante la fase de grupos: el jueves 18 de septiembre a las 17:15 (hora de Guatemala) frente a Brasil, y el viernes 19 de septiembre a las 15:00 contra Polonia. Tras esta etapa, se definirán los enfrentamientos por el quinto y sexto lugar, así como las semifinales programadas para el sábado 20 de septiembre. Finalmente, el domingo 21 se disputarán la final y los partidos por el tercer y cuarto puesto, cerrando así un torneo que servirá como preparación estratégica de cara a los juegos centroamericanos.

El conjunto guatemalteco estará dirigido por el técnico Eduardo Estrada y contará con la participación de Daniel Morales, Roberto Alvarado, Roger García, Patrick Ruíz, Luisergio García, Wanderley Ruiz, Jhony Díaz, Nelson Tagre, Fernando Campaignac, Estuardo Alvizurez, Jenner Paniagua, Junior Castillo, Hanzel Barrios y José Reyes. 

En Portada

Alcaldes se reúnen para unificar petición a Arévalo sobre sanción al decreto 7-2025t
Nacionales

Alcaldes se reúnen para unificar petición a Arévalo sobre sanción al decreto 7-2025

10:17 AM, Sep 17
Roberto Hernández explica la no convocatoria del portero Fredy Pérezt
Deportes

Roberto Hernández explica la no convocatoria del portero Fredy Pérez

08:50 AM, Sep 17
Diputados exponen negociaciones en el Congreso que vinculan reparto de privilegiost
Nacionales

Diputados exponen negociaciones en el Congreso que vinculan "reparto de privilegios"

10:03 AM, Sep 17
En entrevista: Gaby Moreno celebra su nominación en los Latin Grammy 2025 t
Farándula

En entrevista: Gaby Moreno celebra su nominación en los Latin Grammy 2025

11:38 AM, Sep 17

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.#liganacionalredes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos