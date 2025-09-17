Rosell y Bartomeu declararán por el caso Negreira

La investigación del caso Negreira vive un momento decisivo con la citación judicial de dos figuras clave en la historia reciente del FC Barcelona: Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Ambos expresidentes deberán comparecer este jueves ante la jueza Alejandra Gil, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, para dar explicaciones sobre los más de 7 millones de euros que el club pagó a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), entre los años 2001 y 2018. La magistrada busca esclarecer si estas sumas respondían a labores de asesoría o si, por el contrario, ocultaban un intento de influir en decisiones arbitrales.
Además de Rosell y Bartomeu, también están llamados a declarar el exdirector de deportes profesionales del Barça, Albert Soler, y el exdirector ejecutivo Òscar Grau. A la lista de imputados se suman Javier Enríquez, hijo de Negreira, y Ana Paula Rufas, pareja del exdirectivo, en un contexto que ha colocado al club catalán bajo una fuerte presión mediática y judicial. La ronda de interrogatorios se produce más de dos años después de que la Fiscalía interpusiera la denuncia que dio origen al caso.
Se retoma el juicio por el 'Caso Negreira'
Cabe recordar que, hasta el momento, Enríquez Negreira es el único investigado que ha sido citado a declarar. En marzo de 2023, cuando su estado de salud ya mostraba síntomas de deterioro mental, se acogió a su derecho a no declarar, aunque había solicitado sin éxito ser apartado de la causa. El FC Barcelona, por su parte, ha defendido reiteradamente que los pagos correspondían a informes técnicos sobre árbitros y no a favores ilícitos.
El primero en comparecer mañana será Javier Enríquez, señalado como autor de la mayoría de los más de 600 informes elaborados para el club azulgrana. Tras su declaración será el turno de Rosell, Bartomeu, Soler y Grau, quienes tendrán que explicar su papel en la gestión de estos contratos. Finalmente, la ronda se cerrará con la comparecencia de Ana Paula Rufas, imputada por un posible delito de blanqueo de capitales después de que se detectaran 3 millones de euros en sus cuentas, presuntamente vinculados a los pagos del Barça.
El caso Negreira encara así una fase crucial, en la que la Guardia Civil ha aportado informes detallados basados en documentación incautada y en registros efectuados al club, aunque hasta ahora no se han encontrado pruebas concluyentes que acrediten un intento directo de manipulación arbitral. No obstante, la jueza Gil ha decidido prolongar la instrucción seis meses más para agotar todas las líneas de investigación posibles, incluyendo el rastreo del dinero y nuevas comparecencias.
Como parte de esta ampliación, se ha citado para noviembre al actual presidente Joan Laporta y a los exentrenadores Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde en calidad de testigos. Aunque en la primera etapa de Laporta también se registraron pagos a Negreira, la justicia descartó imputarlo al considerar que esos hechos ya habían prescrito. El proceso sigue abierto y las próximas declaraciones podrían marcar un punto de inflexión en una causa que ha puesto en entredicho la reputación del FC Barcelona y ha generado un debate profundo sobre la relación entre los clubes y los árbitros en el fútbol español.