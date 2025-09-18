 Aficionado que se encaró con Simeone niega insultos racistas
Aficionado que se encaró con Simeone niega insultos racistas

En un video publicado en sus redes sociales, Jonathan Poulter, aficionado del Liverpool, trató de aclarar la situación ocurrida con Simeone.

Diego Simeone resultó expulsado del partido Liverpool-Atlético Madrid
Diego Simeone resultó expulsado del partido Liverpool-Atlético Madrid / FOTO: EFE

El aficionado que se encaró con Diego Simeone negó cualquier insulto racista o mención a las islas Malvinas y tachó de "cobarde" al argentino tras los sucesos ocurridos el miércoles durante el duelo de Champions League entre Liverpool y Atlético Madrid, partido que terminó a favor del cuadro inglés 3-2 con un gol de Virgil van Dijk al 90+2.

En un video publicado en sus redes sociales, Jonathan Poulter, aficionado del Liverpool, trató de aclarar la situación con el técnico del Atlético de Madrid, que le recriminó su actitud durante el partido.

"Creo que es un poco cobarde. La prensa le preguntó que qué había pasado. No hubo ningún insulto racista ni por mi parte ni por cualquier otra. No hubo ninguna mención a las Islas Malvinas, ni por mi parte ni por la del resto, pero el hecho de que no respondiera a la pregunta y cogiera y se fuera ha hecho que todo el mundo especule sobre ello", dijo el aficionado en su video publicado en redes sociales.

"Tengo mensajes en todos sitios preguntándome que qué dije. Solo le dije "jódete, hemos ganado", como cualquier otro. Es lo mismo que nos hicieron a nosotros cuando empataron. Su asistente estaba celebrando enfrente de nosotros", agregó.

Reacción de Diego Simeone

En varios videos que se han viralizado en las últimas horas se puede ver cómo este aficionado hace gestos despectivos a los jugadores y cuerpo técnico del Atlético durante el empate 2-2 marcado por Marcos Llorente.

Además, este aficionado ya fue condenado a tres años sin poder entrar a Anfield en 2015 tras amenazar al acompañante de una persona en silla de ruedas durante la despedida de Steven Gerrard en 2015. Un juzgado le condenó a estar tres años sin poder ir a Anfield, así como al pago de mil 80 libras (unos 11 mil 221 quetzales).

*Información EFE.

