Resultado Newcastle vs. Barcelona, fecha 1 Champions League

El Barcelona de Hansi Flick visitó este jueves 18 de septiembre el St. James' Park para medirse al Newcastle United en la primera fecha de la UEFA Champions League 2025-2026, donde aspira al título que no se le da desde la temporada 2014-2015 cuando la ganó al Juventus 3-1 con goles de Ivan Rakitić, Luis Suárez y Neymar Jr.
Robert Lewandowski y Marcus Rashford fueron titulares ante la ausencia de Lamine Yamal. La alineación inicial de Flick fue: Gerard Martín, Cubarsí, Araujo y Koundé, en defensa; Pedri, De Jong y Fermín en el centro del campo; Rashford y Raphinha por las bandas y en punta de ataque Lewandowski.
Por su parte el Newcastle United jugó con Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Barnes y Gordon.
En los primeros 25 minutos de juego, el mismo fue entretenido con acercamiento por ambas escuadras. Barnes quedaba mano a mano con Joan García al minuto 7 y se perdía el primero, aunque la jugada fue inhabilitada por posición adelantada.
Rashford respondió al 10 con un remate que se estrelló en un costado de la red. En el 16, Barnes nuevamente intentó con un centro que desvío oportunamente Koundé.
Elanga en el 24 ganó metros por la derecha, puso el centro raso al segundo palo y el remate a quemarropa de Barnes lo sacó con el pie Joan García, siendo la jugada más clara de gol en el primer tiempo.
El partido mantenía muy trabajosa a las ofensivas de ambos clubes, pero hacía falta la exactitud en la última pegada.
Victoria del Barcelona
Al 50, el Barcelona hizo una triangular que terminó con un remate de Rashford, quien buscó puerta, pero en la trayectoria del balón se estrelló en el rostro Fabian Schär, por lo que debió activarse el protocolo de conmoción cerebral. El jugador del Newcastle abandonó el terreno de juego para seguir con la evolución por parte de los médicos.
Cuando se jugaba el minuto 57, apareció Jules Koundé con balón dominado en los linderos del área grande y levantó un centro perfecto al punto penalti, para que de cabeza, una forma no tan usual de Marcus Rashford definiera el 0-1.
El mismo Rashford sorprendió al 66 al portero británico, Nick Pope, con un remate de larga distancia para firmar un épico doblete en Inglaterra y definir con un golazo el partido a favor de su club. Fue la noche de Marcus Rashford, quien había estado participativo en la primera parte del juego.
Llegando al 89, el Newcastle levantó la mano y dijo que el cierre sería dramático para el Barcelona ya que logró descontar gracias al tanto de Anthony Gordon y con el 1-2 y con 7 minutos de reposición, el partido vivía un momento tenso en Inglaterra.
El Barcelona al final logró resolver en la segunda parte un partido que le resultó dificultoso en el primer tiempo, pero que gracias a las individualidades de sus jugadores, y en especial de Rashford logró sumar tres puntos en su primera presentación, lo que le permite partir en el grupo principal de la UEFA Champions League.
En la segunda fecha de la fase liga de la Champions League, la cual se jugará entre martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre, el Barcelona recibirá a París Saint-Germain y el Newcastle visitará al Royale Union Saint-Gilloise.
El duelo entre "Barça" y PSG será el miércoles 1 de octubre a las 13:00 horas.