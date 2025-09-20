Futbolista ecuatoriano es asesinado en su domicilio

El fútbol ecuatoriano se encuentra de luto tras confirmarse el asesinato de Jonathan "Speedy" González, centrocampista del club 22 de Julio, equipo que participa en la segunda división del país. El hecho ocurrió este viernes en la ciudad de Esmeraldas, donde el jugador fue víctima de un ataque armado en su domicilio, ubicado en el sector Vista al Mar. Según reportes policiales, González fue acribillado a disparos y, en el mismo incidente, otra persona resultó herida y falleció mientras era trasladada a un centro médico.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lamentó profundamente la muerte del futbolista y envió sus condolencias a la familia, compañeros de equipo y a toda la institución 22 de Julio. La noticia ha generado conmoción en el balompié nacional, no solo por la pérdida de un jugador en plena actividad, sino también por las circunstancias violentas en que ocurrió el hecho. El equipo se preparaba para disputar un encuentro el próximo domingo frente al Imbabura, pero la tragedia ha dejado en segundo plano el aspecto deportivo.
Consternación en el futbol ecuatoriano
Jonathan González, de 31 años, contaba con una trayectoria reconocida dentro y fuera de Ecuador. Había vestido la camiseta de la selección nacional en categorías juveniles y llegó a ser convocado a la selección absoluta, participando en la Copa América de Chile 2015. Su talento y velocidad lo llevaron a debutar profesionalmente en 2013 con Independiente del Valle, antes de emprender una carrera internacional en México, donde jugó para Leones Negros, León y Dorados, además de pasar por el Olimpia de Paraguay.
Tras su paso en el extranjero, regresó a Ecuador para defender los colores de equipos como Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres y recientemente 22 de Julio. Su repentino fallecimiento ha dejado un profundo vacío en el fútbol ecuatoriano, que hoy recuerda no solo a un jugador talentoso, sino también a un deportista que supo ganarse el cariño de la afición en cada club que defendió.