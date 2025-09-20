 Futbolista ecuatoriano es asesinado en su domicilio
Deportes

Futbolista ecuatoriano es asesinado en su domicilio

Con solo 31 años, Jonathan "Speedy" González dejó huella en Ecuador, México y Paraguay, defendió a la selección absoluta y jugó la Copa América 2015.

Compartir:
Asesinan al futbolista ecuatoriano, Jonathan González - Club Olimpia
Asesinan al futbolista ecuatoriano, Jonathan González / FOTO: Club Olimpia

El fútbol ecuatoriano se encuentra de luto tras confirmarse el asesinato de Jonathan "Speedy" González, centrocampista del club 22 de Julio, equipo que participa en la segunda división del país. El hecho ocurrió este viernes en la ciudad de Esmeraldas, donde el jugador fue víctima de un ataque armado en su domicilio, ubicado en el sector Vista al Mar. Según reportes policiales, González fue acribillado a disparos y, en el mismo incidente, otra persona resultó herida y falleció mientras era trasladada a un centro médico.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lamentó profundamente la muerte del futbolista y envió sus condolencias a la familia, compañeros de equipo y a toda la institución 22 de Julio. La noticia ha generado conmoción en el balompié nacional, no solo por la pérdida de un jugador en plena actividad, sino también por las circunstancias violentas en que ocurrió el hecho. El equipo se preparaba para disputar un encuentro el próximo domingo frente al Imbabura, pero la tragedia ha dejado en segundo plano el aspecto deportivo.

Consternación en el futbol ecuatoriano

Jonathan González, de 31 años, contaba con una trayectoria reconocida dentro y fuera de Ecuador. Había vestido la camiseta de la selección nacional en categorías juveniles y llegó a ser convocado a la selección absoluta, participando en la Copa América de Chile 2015. Su talento y velocidad lo llevaron a debutar profesionalmente en 2013 con Independiente del Valle, antes de emprender una carrera internacional en México, donde jugó para Leones Negros, León y Dorados, además de pasar por el Olimpia de Paraguay.

Tras su paso en el extranjero, regresó a Ecuador para defender los colores de equipos como Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres y recientemente 22 de Julio. Su repentino fallecimiento ha dejado un profundo vacío en el fútbol ecuatoriano, que hoy recuerda no solo a un jugador talentoso, sino también a un deportista que supo ganarse el cariño de la afición en cada club que defendió.

En Portada

Fredy Pérez la gran ausencia en convocatoria de Selección Nacional t
Deportes

Fredy Pérez la gran ausencia en convocatoria de Selección Nacional

07:30 PM, Sep 19
Xelajú golea a Comunicaciones en Quetzaltenango t
Deportes

Xelajú golea a Comunicaciones en Quetzaltenango

10:01 PM, Sep 19
CIV rechaza señalamientos del diputado José Inés Castillot
Nacionales

CIV rechaza señalamientos del diputado José Inés Castillo

06:43 PM, Sep 19
Derrumbe obstruye paso en ruta al Atlánticot
Nacionales

Derrumbe obstruye paso en ruta al Atlántico

08:31 PM, Sep 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalEE.UU.Mundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos