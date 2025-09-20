Manchester United se reencuentra con el triunfo en Premier

En una jornada electrizante de la Premier League 2025-26, el Manchester United logró una victoria sufrida por 2-1 ante el Chelsea en el Old Trafford, este 20 de septiembre. Bajo una lluvia torrencial, los Red Devils demostraron resiliencia y carácter para imponerse en un partido marcado por expulsiones y momentos de alta tensión. El entrenador portugués Rúben Amorim, bajo presión tras un inicio de temporada irregular, vio cómo su equipo se llevaba un partido que parecía escapársele tras la roja de Casemiro. Este resultado alivia la crisis en el United y complica las aspiraciones del Chelsea, que llegaba invicto en liga pero debilitado por su derrota reciente en Champions ante el Bayern Múnich.
El encuentro arrancó con un United dominante, pero un error defensivo permitió al Chelsea adelantar figuras clave como Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Sin embargo, la fortuna sonrió a los locales en el minuto 5, cuando el Chelsea se quedó con diez hombres por la expulsión del portero Robert Sánchez por una falta sobre Mbeumo. Aprovechando la superioridad numérica, Bruno Fernandes abrió el marcador en el 14' con un disparo preciso, celebrando su partido 200 en la Premier League como capitán. Minutos después, en el 38', Casemiro amplió la ventaja con un remate de cabeza en un córner, aunque su euforia se vio empañada por una segunda amarilla que lo dejó a su equipo con diez en el segundo tiempo.
Chelsea complicó al Manchester United
A pesar de la inferioridad numérica, el Chelsea reaccionó con ímpetu en la segunda mitad, dominando la posesión y creando ocasiones claras que el Altay Bayindir desbarató con paradas espectaculares. Los Blues recortaron distancias en el 80' gracias a un gol de cabeza de Trevoh Chalobah, inyectando drama en los minutos finales y obligando al United a defender con uñas y dientes.
Con esta victoria, el Manchester United escala en la tabla de posiciones de la Premier League, colocándose en el 9º puesto con 7 puntos tras 5 jornadas, superando así su racha de derrotas recientes y acercándose a los puestos europeos.
Por su parte, el Chelsea cae al 6º lugar con 8 puntos. En el panorama general, Liverpool lidera con comodidad como campeón defensor, seguido de cerca por el Tottenham y Arsenal como los rivales más cercanos.