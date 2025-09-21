Arsenal rescata un empate sobre la hora ante el City

En un vibrante encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Premier League, Arsenal y Manchester City empataron 1-1 en el Emirates Stadium. El partido estuvo marcado por la intensidad y la emoción, definiéndose en los minutos finales. Erling Haaland adelantó al City al minuto 9 con un gol tras una rápida contra liderada por Tijjani Reijnders. Sin embargo, cuando todo parecía decidido, Gabriel Martinelli empató para el Arsenal en tiempo de reposición, tras un preciso pase de Eberechi Eze que lo dejó frente al portero Donnarumma.
El gol de Haaland llegó tras una jugada colectiva que evidenció la capacidad de contragolpe del Manchester City. Por su parte, el Arsenal, a pesar de dominar la posesión del balón durante gran parte del encuentro, no logró concretar sus oportunidades hasta el tiempo añadido, cuando Martinelli aprovechó un pase milimétrico de Eze para igualar el marcador.
Con este resultado, el Arsenal se mantiene en la segunda posición de la Premier League con 10 puntos, mientras que el Manchester City ocupa el noveno lugar con solamente 7 unidades, tras cinco jornadas. Liverpool lidera la tabla con 15 puntos, seguido por Arsenal y Tottenham con 10. La tabla de posiciones tras la quinta jornada es la siguiente:
Este empate mantiene a ambos equipos en la parte alta de la clasificación, con el Manchester City y el Arsenal buscando consolidar su posición en la próxima jornada. La Premier League continúa ofreciendo emoción y competencia, con cada partido siendo crucial en la lucha por el título.