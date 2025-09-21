 El clásico francés entre Marsella y PSG es aplazado
El clásico francés entre Marsella y PSG se aplaza por fuertes lluvias

El Olympique de Marsella y el PSG no jugarán este domingo debido a la alerta naranja por lluvias e inundaciones que ponía en riesgo la seguridad de los aficionados y jugadores.

Stade Velódrome, casa del Marsella - Orange Velódrome
Stade Velódrome, casa del Marsella / FOTO: Orange Velódrome

El esperado clásico del fútbol francés entre el Olympique de Marsella y el París Saint-Germain, programado para este domingo, tuvo que ser aplazado debido a las fuertes lluvias que azotan la región mediterránea. La Prefectura del departamento de Bocas del Ródano informó que la ciudad se encuentra bajo vigilancia naranja por riesgo de precipitaciones intensas e inundaciones, lo que hacía inviable la celebración del encuentro en condiciones de seguridad.

Las autoridades detallaron que, durante las horas previstas para el duelo, podrían registrarse precipitaciones de entre 70 y 90 litros por metro cuadrado, alcanzando incluso los 120 litros en pocos minutos, lo que podría equipararse a una gota fría. Dichas tormentas estaban previstas entre las 19:00 y las 22:00 horas, período que abarcaba casi por completo la disputa del partido. Ante esta situación, se recomendó a la población evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución frente a posibles corrimientos de tierra en distintas zonas de Marsella.

El clásico francés deberá buscar una nueva fecha

El encuentro, que debía enfrentar al Marsella de Roberto De Zerbi con el PSG de Luis Enrique, había generado gran expectativa, ya que se esperaba la asistencia de cerca de 70.000 aficionados al estadio Vélodrome. Sin embargo, tanto los clubes como la Liga de Fútbol Profesional (LFP) fueron notificados de la decisión de suspensión, y ahora la organización deberá buscar una nueva fecha en el calendario para la realización del choque.

Este clásico, considerado el partido de mayor rivalidad en Francia, enfrentaba a un PSG en condición de líder con pleno de victorias y a un Marsella que ocupa la octava posición con un inicio irregular en la Ligue 1. La postergación deja en suspenso un duelo que promete intensidad deportiva y gran interés mediático, pero que, por motivos de seguridad y prevención, tuvo que esperar a mejores condiciones meteorológicas.

