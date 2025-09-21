José Bordalás responde a declaraciones de Ferran Torres

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha respondido al jugador del Barcelona Ferran Torres, que tras la victoria azulgrana (3-0) ha dicho que el conjunto madrileño "no propone nada", al considerar que su comentario "es una falta de respeto".
"Es una opinión muy ventajista porque la diferencia son 1.000 millones. El Barça es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto, que puede combinar y hacer contras. Es una falta de respeto hacer ese comentario", ha lamentado desde la sala de prensa del Estadio Johan Cruyff tras la derrota de su equipo (3-0).
El técnico alicantino ha respondido así a las declaraciones que el futbolista Ferran Torres ha realizado tras el encuentro en las que aseguraba que el Getafe "a veces no propone nada e intenta hacer demasiadas faltas".
Con todo, Bordalás ha admitido la superioridad del Barcelona, que, según ha analizado, "ha golpeado" a su equipo en el primer tiempo y "ha sido superior" a lo largo del partido. "Nada que objetar porque son un grandísimo equipo", ha añadido.
Durante el partido, Bordalás ha protestado por algunas decisiones del árbitro, algo que "forma parte del juego", ha dicho, ya que "hay pocos partidos en los que no haya alta tensión. "Es un partido disputado y forma parte del fútbol", ha insistido.
Declaraciones de Ferran
El delantero del Barcelona Ferran Torres, autor de dos goles en la victoria de este domingo frente al Getafe (3-0) en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, reivindicó que puede "ser titular en el Barça", que aprovecha "cada oportunidad" y que "van a venir muchos más" goles.
"Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos mucas veces no proponen nada e intentan hacer demasiadas faltas, en mi opinión, pero lo hemos encarrilado bien. No hemos empezado bien la segunda parte, pero lo importante es haber conseguido los tres puntos", valoró el atacante en declaraciones a DAZN.
Ferran señaló que los jugadores del Barcelona están "acostumbrados" a enfrentare a equipos tan defensivos como el Getafe. "Muchas veces se nos encierran los equipos y tenemos que saber encontrar los espacios. Tenemos jugadores de mucha calidad que dan buenos pases y los hemos encontrado bien", añadió.
*Información EFE.