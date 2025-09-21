 José Bordalás responde a declaraciones de Ferran Torres
Deportes

José Bordalás responde a declaraciones de Ferran Torres

El jugador del Barcelona dijo que el Getafe "no propone nada e intentan hacer demasiadas faltas", situación que molestó al técnico del Getafe.

Compartir:
José Bordalás respondió a los señalamientos de Ferran Torres
José Bordalás respondió a los señalamientos de Ferran Torres / FOTO: EFE

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha respondido al jugador del Barcelona Ferran Torres, que tras la victoria azulgrana (3-0) ha dicho que el conjunto madrileño "no propone nada", al considerar que su comentario "es una falta de respeto".

"Es una opinión muy ventajista porque la diferencia son 1.000 millones. El Barça es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto, que puede combinar y hacer contras. Es una falta de respeto hacer ese comentario", ha lamentado desde la sala de prensa del Estadio Johan Cruyff tras la derrota de su equipo (3-0).

El técnico alicantino ha respondido así a las declaraciones que el futbolista Ferran Torres ha realizado tras el encuentro en las que aseguraba que el Getafe "a veces no propone nada e intenta hacer demasiadas faltas".

Con todo, Bordalás ha admitido la superioridad del Barcelona, que, según ha analizado, "ha golpeado" a su equipo en el primer tiempo y "ha sido superior" a lo largo del partido. "Nada que objetar porque son un grandísimo equipo", ha añadido.

Durante el partido, Bordalás ha protestado por algunas decisiones del árbitro, algo que "forma parte del juego", ha dicho, ya que "hay pocos partidos en los que no haya alta tensión. "Es un partido disputado y forma parte del fútbol", ha insistido.

Barcelona derrota a Getafe con un inspirado Ferran Torres

El Barcelona de Hansi Flick queda a dos puntos del líder Real Madrid, quien suma 15 unidades tras 5 fechas.

Declaraciones de Ferran

El delantero del Barcelona Ferran Torres, autor de dos goles en la victoria de este domingo frente al Getafe (3-0) en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, reivindicó que puede "ser titular en el Barça", que aprovecha "cada oportunidad" y que "van a venir muchos más" goles.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos mucas veces no proponen nada e intentan hacer demasiadas faltas, en mi opinión, pero lo hemos encarrilado bien. No hemos empezado bien la segunda parte, pero lo importante es haber conseguido los tres puntos", valoró el atacante en declaraciones a DAZN.

Ferran señaló que los jugadores del Barcelona están "acostumbrados" a enfrentare a equipos tan defensivos como el Getafe. "Muchas veces se nos encierran los equipos y tenemos que saber encontrar los espacios. Tenemos jugadores de mucha calidad que dan buenos pases y los hemos encontrado bien", añadió.

Foto embed
Ferran Torrez y su declaración a DAZN - DAZN

*Información EFE.

En Portada

Derrumbes e inundaciones por lluvias afectan las carreterast
Nacionales

Derrumbes e inundaciones por lluvias afectan las carreteras

03:27 PM, Sep 21
Fotos: Campeonato Nacional de Porrismo beneficia a la juventudt
Nacionales

Fotos: Campeonato Nacional de Porrismo beneficia a la juventud

04:50 PM, Sep 21
Rodri: Ojalá el Balón de Oro lo gane un compañerot
Deportes

Rodri: "Ojalá el Balón de Oro lo gane un compañero"

04:28 PM, Sep 21
El sorprendente cambio de Raschel Paz: así luce la Miss Guatemala rumbo a Miss Universot
Farándula

El sorprendente cambio de Raschel Paz: así luce la Miss Guatemala rumbo a Miss Universo

09:54 AM, Sep 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalMundial 2026redes socialesEE.UU.JusticiaSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos