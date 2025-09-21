Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 11

Nicolás Martínez llegó al cierre de la primera vuelta de la fase de clasificación como líder de la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Aunque jugadores como el argentino de Antigua Juan Francisco Apaolaza y el guatemalteco de Municipal José Carlos Martínez le hayan recortado distancia.
En el estadio Santo Domingo de Guzmán, el goleador argentino, Nicolás Martínez, fue protagonista del fallo más impresentable de su vida como futbolista. Era el minuto 92 con 30 segundos, de los tres adicionales que se había agregado. Martínez estaba dentro del área chica y con un portero jugado a uno de sus palos; recibió la pelota y con un arco totalmente vació y a menos de dos metros, el sudamericano pateó al arco y su remate se fue hacia afuera.
Fue un momento increíble y de no creer cómo Martínez, un goleador eficaz, con clase, fallaba tan clara oportunidad de gol. El castigo, minutos más adelante, Aurora encontraba el empate 2-2 y Mixco, con el fallo de Martínez perdieron la posibilidad de ganar ese partido con un marcador de 3-1.
Nicolás Martínez se quedó con 7 goles, y dejó a sus rivales la posibilidad de que se acercaran al liderato de goleo.
Nicolas Martinez se pierde el tercer gol para @deportivo_mixco y un minuto después Aurora consigue el empate 2-2 final— ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) September 20, 2025
??? pic.twitter.com/Osq5cvfoj2
Los jugadores que aprovecharon el fallo de Nicolás Martínez fueron el argentino Juan Apaolaza y el nacional Carlos Martínez, ambos anotadores en sus respectivos encuentros, y de 4 goles pasaron a 5, quedando a 2 de darle alcance a Martínez.
El top 5 de la tabla de goleadores tras cerrarse la primera vuelta en la fase regular tiene a tres extranjeros y dos nacionales, siendo por Guatemala José Carlos Martínez de Municipal y Darwin Lom de Comunicaciones.
Tabla de goleadores Apertura2025, fecha 11
|NO.
|JUGADOR
|CLUB
|GOLES
|1
|Nicolás Martínez (ARG)
|Mixco
|7
|2
|Juan Apaolaza (ARG)
|Antigua
|5
|3
|Carlos Martínez (GUA)
|Municipal
|5
|4
|Darwin Lom (GUA)
|Comunicaciones
|4
|5
|Pedro Báez (PAR)
|Xelajú
|4
Después del top 5 de los goleadores del Apertura 2025, vienen siete jugadores con tres goles cada uno.