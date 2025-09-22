 Vázquez "ilusionado" con el reto de dirigir a Marquense
Deportes

Diego Vázquez "ilusionado" con el reto de dirigir a Marquense

"Marquense es un gran equipo con buena afición; queremos hacer fuerte la localía y estamos ilusionados con este reto", declaró Diego Vásquez tras su presentación oficial.

Diego Vázquez, nuevo técnico del Deportivo Marquense
Diego Vázquez, nuevo técnico del Deportivo Marquense / FOTO: CD Marquense

La Junta Directiva del Deportivo Marquense oficializó ayer en la noche la contratación del técnico argentino Diego Martín Vázquez, quien asumirá el mando del equipo para lo que resta del Torneo Apertura 2025. Vázquez, reconocido por su trayectoria en Centroamérica, llegó al país el viernes tras su oficialización el jueves y ya comenzó a familiarizarse con el entorno del equipo, asistiendo como espectador a la derrota de los leones ante Municipal por 3-0 en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Durante el fin de semana, el nuevo estratega acompañó al plantel en su viaje a San Marcos, donde culminó los detalles finales de su contratación. Posteriormente, se realizó la ceremonia oficial de su presentación en horario nocturno, donde Vázquez expresó su entusiasmo por asumir el desafío: "Entendemos que Marquense es un gran equipo, tiene muy buena afición, tiene una localía que la tenemos que hacer entre todos muy fuerte, estamos ilusionados de tomar este reto".

Diego Vázquez, nuevo técnico del Deportivo Marquense

Diego Vázquez, presentado como nuevo técnico de Marquense

El entrenador argentino iniciará su trabajo con el primer entrenamiento en el estadio Marquesa de la Ensenada, donde comenzará a evaluar la situación del plantel. Se prevé que en los próximos días puedan producirse ajustes en la plantilla, incluyendo posibles bajas y refuerzos, con el objetivo de fortalecer al equipo en su lucha por mejorar en la tabla de posiciones.

Diego Vázquez llega con una amplia experiencia, habiendo sido multicampeón con Motagua en Honduras y entrenador de la selección de ese país. Su misión en Marquense será revertir la complicada situación de los leones, que actualmente ocupan la penúltima posición del Apertura 2025, con la esperanza de devolverle competitividad y motivación al club y su afición.

