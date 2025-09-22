 Luis Enrique galardonado como el mejor entrenador
Luis Enrique, galardonado con el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador

Por su parte, la neerlandesa Sarina Wiegman, entrenadora de la selección de Inglaterra, fue galardonada con el Trofeo Johan Cruyff a la mejor entrenadora.

El español Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador en la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.

El técnico no estuvo en la gala de los premios al encontrarse con su equipo disputando un partido liguero contra el Olympique de Marsella que fue aplazado este domingo a causa de la lluvia, aunque previamente ya había hecho saber que no tenía intención de acudir por su animadversión a los galardones individuales.

Luis Enrique, de 55 años, recibe este reconocimiento por segunda vez en su carrera como entrenador tras haber sido declarado mejor técnico en 2015, entonces al frente del banquillo del Barcelona.

El exseleccionador español dirigió al PSG al primer título de su historia en la Liga de Campeones, así como a conseguir la Ligue 1, la Copa y la Supercopa francesas y la Supercopa europea.

Luis Enrique releva en el galardón al italiano Carlo Ancelotti, ganador como entrenador del Real Madrid y ahora técnico de la selección de Brasil.

El entrenador español envió un mensaje grabado a la sala: "Gracias a mi familia, a todo el PSG, a los que forman parte del equipo, a los jugadores, que han completado un año importantísimo".

Sarina Wiegman, la mejor entrenadora

La neerlandesa Sarina Wiegman, entrenadora de la selección de Inglaterra, fue galardonada este lunes con el Trofeo Johan Cruyff a la mejor técnica en la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación France Football y la UEFA en el teatro Chatelet de París.

Wiegman, de 55 años, releva en el palmarés del trofeo a la estadounidense Emma Hayes, ganadora el pasado año al frente del Chelsea tras ganar la Eurocopa de Suiza 2025 después de imponerse en la tanda de penaltis de la final a España.

La neerlandesa agradeció la labor de sus jugadoras porque sin ellas, dijo, no estaría en el estrado y aseguró que "no es tan solo un reconocimiento personal" sino también a las mujeres.

*Información EFE.

