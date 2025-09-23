Condenan a exdirectivos de la Juventus de Turín

El juicio penal conocido como "Prisma" marcó un capítulo polémico en la historia reciente de la Juventus, y este lunes se conoció su desenlace. La jueza de instrucción de Roma, Anna Maria Gavoni, aceptó los acuerdos solicitados por el fiscal y presentados por el expresidente del club, Andrea Agnelli, junto con los ejecutivos Pavel Nedved y Fabio Paratici. Los tres estaban investigados por presuntas ganancias de capital falsas en la adquisición de jugadores, un procedimiento que, según la acusación, alteró la contabilidad y la información corporativa de la Juventus.
La sentencia fue clara: Andrea Agnelli recibió una condena de un año y ocho meses, mientras que Pavel Nedved y Fabio Paratici fueron sentenciados a un año y dos meses y a un año y seis meses, respectivamente. Además, la Juventus deberá pagar una multa de 156.000 euros. En contraste, el exdirector ejecutivo Maurizio Arrivabene fue absuelto de todos los cargos. Las imputaciones incluían manipulación del mercado, información corporativa falsa, declaraciones fiscales fraudulentas y obstrucción a organismos supervisores.
Polémico caso que involucró a la Juventus de Turín
El caso comenzó en noviembre de 2022, cuando la investigación se hizo pública y llevó a la dimisión de Agnelli, Nedved, Paratici y el resto de la junta directiva. Tras la lectura de la sentencia, Andrea Agnelli emitió un comunicado en el que expresó su respeto por las autoridades y reconoció la carga personal de las investigaciones: "Hoy reitero mi profundo respeto a las autoridades competentes encargadas de evaluar mis acciones, consciente de que las investigaciones deportivas y penales constituyen un asunto personal muy gravoso, pero también un punto de partida útil para el análisis de cara al futuro".
Agnelli aprovechó su declaración para poner fin a este capítulo de su vida y proyectar su futuro fuera de Italia. Expresó que su amor por la Juventus y su vínculo con Turín permanecen intactos, y que desde Ámsterdam, ciudad donde reside actualmente con su familia, planea sus próximos pasos. Con esta resolución, se cierra un episodio que durante más de dos años mantuvo en tensión no solo a la directiva del club, sino también a sus aficionados y al mundo del fútbol italiano.