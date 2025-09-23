Lionel Messi felicita a Dembélé por su Balón de Oro

El Balón de Oro 2025 tuvo como gran protagonista a Ousmane Dembélé, quien logró consagrarse como el mejor futbolista del mundo tras una temporada brillante con el Paris Saint-Germain, donde conquistó la UEFA Champions League. En su discurso de agradecimiento durante la ceremonia en París, el delantero francés sorprendió con emotivas palabras hacia Lionel Messi, a quien reconoció como una de las figuras más influyentes en su carrera, recordando los años que compartieron vestuario en el FC Barcelona.
El gesto no pasó desapercibido para el astro argentino, que horas después de la gala utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviarle un mensaje de felicitación. "¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés", escribió Messi, acompañando sus palabras con una imagen de Dembélé levantando el trofeo. La reacción se viralizó rápidamente y generó miles de interacciones, destacando la relación de respeto y admiración mutua que existe entre ambos futbolistas.
El vínculo de Messi y Dembélé
Dembélé, por su parte, recordó en la gala los momentos difíciles que atravesó en Barcelona debido a las constantes lesiones, pero también subrayó que fue en ese periodo donde recibió valiosos consejos de Messi. "Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo", confesó el atacante, quien aseguró que su Balón de Oro representa la recompensa a la perseverancia y la madurez adquirida con el paso del tiempo.
El renacer de Dembélé bajo la dirección de Luis Enrique en el PSG ha sido clave para alcanzar este reconocimiento. Consolidado como figura en el fútbol europeo, el delantero agradeció además a todos los clubes en los que militó, desde el Stade Rennes y el Borussia Dortmund hasta el FC Barcelona, al que calificó como el equipo de sus sueños. Hoy, con el Balón de Oro en sus manos, Dembélé no solo celebra un logro individual, sino también la confirmación de que las enseñanzas de Messi siguen marcando huella en su camino hacia la élite.