Neymar vuelve a criticar el Balón de Oro

Neymar Jr., ahora jugador del Santos, volvió a poner el foco en la polémica del Balón de Oro tras la reciente elección de Ousmane Dembélé como ganador de la edición 2025. Aunque muchos en el mundo del fútbol celebran la distinción del futbolista francés, Neymar no dudó en expresar su desacuerdo con la posición que ocuparon otros jugadores brasileños en el ranking, dejando claro que la decisión no refleja, a su juicio, el verdadero desempeño de algunos de sus compatriotas.
En esta ocasión, Neymar reaccionó a través de las redes sociales a un comentario de un influencer brasileño sobre la clasificación completa del galardón. Su principal crítica apuntó a Raphinha, quien quedó quinto en la votación, calificando su posición de "tomadura de pelo". El delantero brasileño destacó así la magnífica temporada que Raphinha tuvo con el Barcelona, donde anotó más de treinta goles y contribuyó al triplete logrado por su equipo: liga, copa y supercopa.
Neymar vuelve a criticar a los organizadores del Balón de Oro
La postura de Neymar no sorprende del todo, considerando que ya el año pasado había cuestionado a France Football por no otorgar el Balón de Oro a Vinícius Jr., quien finalmente quedó segundo detrás de Rodri Hernández. En esta línea, el exjugador del PSG continúa defendiendo a los futbolistas brasileños que, según su visión, merecen un reconocimiento más justo en galardones de gran prestigio internacional.
El debate sobre la elección del Balón de Oro vuelve a poner de relieve la subjetividad de estos premios y la disparidad de opiniones entre seguidores, expertos y los propios futbolistas. La intervención de Neymar, además de generar repercusión mediática, abre un espacio de discusión sobre cómo se valoran los méritos individuales en el fútbol actual, en especial cuando se trata de estrellas que brillan tanto a nivel de club como de selección.