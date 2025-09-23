 Real Madrid apoya el Día Mundial del Lenguaje de Signos
Deportes

Real Madrid y Levante se visten de inclusión en el Día Mundial del Lenguaje de Signos

En el Día Mundial del Lenguaje de Signos, Real Madrid y Levante saltaron al campo con camisetas con nombres en alfabeto dactilológico, un gesto que promueve inclusión y visibilidad.

Real Madrid apoya el Día Mundial del Lenguaje de Signos
Real Madrid apoya el Día Mundial del Lenguaje de Signos / FOTO: Real Madrid C.F.

Este 23 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Lenguaje de Signos, el Real Madrid y el Levante llevaron a cabo una emotiva acción en sus partidos de la sexta jornada de Liga. Los futbolistas de ambos equipos saltaron al césped con camisetas especiales, en las que los nombres de cada jugador aparecían escritos con el alfabeto dactilológico, una forma de rendir homenaje y dar visibilidad a la comunidad sorda en una fecha de gran significado.

El club merengue expresó su compromiso con la inclusión a través de un comunicado oficial en su página web: "Nuestro club se sumó así a la iniciativa del partido de la sexta jornada de Liga". Este gesto no solo fue un símbolo de solidaridad, sino también una invitación a reflexionar sobre la importancia de reconocer y respetar todas las formas de comunicación, especialmente en un deporte tan seguido a nivel mundial como el fútbol.

Datos del Día Mundial del Lenguaje de Signos

La iniciativa de emplear la lengua de signos en las camisetas va más allá de lo conmemorativo. Tiene un profundo valor educativo, ya que contribuye a sensibilizar a los aficionados y a la sociedad sobre la necesidad de construir entornos accesibles para todas las personas. En un espectáculo deportivo que congrega a millones de seguidores, la visibilización de la lengua de signos se convierte en un recordatorio de que la inclusión y la igualdad de derechos deben estar presentes en todos los ámbitos.

El Día Mundial del Lenguaje de Signos, proclamado oficialmente por la Asamblea General de la ONU en 2017, busca fomentar y proteger la identidad lingüística y cultural de la comunidad sorda. En la actualidad, existen cerca de 72 millones de personas sordas en el mundo que se comunican a través de más de 200 lenguas de signos. Acciones como las emprendidas por el Real Madrid y el Levante se suman a otras iniciativas globales, como la iluminación en color azul de edificios y monumentos, que refuerzan el mensaje de solidaridad y reconocimiento hacia quienes utilizan la lengua de signos como parte fundamental de su vida cotidiana.

