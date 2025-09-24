Atropellan al ciclista guatemalteco Josué Canastuj, en Tecpán

Una lamentable noticia sacudió la mañana de este miércoles 24 de septiembre: el ciclista guatemalteco Josué Canastuj, integrante del equipo RedHook Guatemala, fue atropellado por un vehículo en el kilómetro 87 de la Ruta Interamericana, en jurisdicción de Tecpán, a la altura de la entrada de La Virgen. El incidente ha generado conmoción en el ámbito deportivo nacional y ha encendido nuevamente las alarmas sobre la seguridad vial de los ciclistas en Guatemala.
Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán acudieron de inmediato al lugar del accidente, brindando atención prehospitalaria y logrando estabilizar a Canastuj antes de su traslado a un centro médico. Su pronta intervención fue crucial para evitar un desenlace más grave y demostrar la importancia de contar con equipos de respuesta rápida en zonas de alto riesgo vial.
Canastuj sufrió una fractura de fémur
Aunque permanece consciente, los exámenes médicos iniciales confirmaron que Canastuj sufrió una fractura de fémur, lo que requerirá un período prolongado de recuperación. Esta situación prácticamente descarta su participación en la Vuelta a Guatemala 2025, que se llevará a cabo dentro de un mes, dejando un vacío en la alineación del equipo de RedHook Guatemala y en la expectativa de los aficionados del ciclismo guatemalteco.
Es importante destacar que este accidente no es un caso aislado. Durante el 2025, varios ciclistas guatemaltecos han sido víctimas de atropellos, entre ellos Sergio Chumil, campeón nacional de contrarreloj y miembro del Burgos BH de España.
Estos hechos reafirman la necesidad de que los conductores manejen con precaución y responsabilidad, recordando que detrás de cada ciclista hay familias que los esperan en casa y una pasión por el deporte que merece ser protegida.