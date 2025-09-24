 Guatemala no tendrá árbitros en el Mundial Sub-20 de Chile
Deportes

Guatemala se queda sin árbitros en el Mundial Sub-20 de Chile

La FIFA anunció los árbitros del Mundial Sub-20 en Chile: Concacaf tendrá representantes de Estados Unidos, México y Costa Rica.

Guatemala no tendrá árbitros en el Mundial Sub-20 de Chile - Unsplash
Guatemala no tendrá árbitros en el Mundial Sub-20 de Chile / FOTO: Unsplash

Guatemala no contará con representación arbitral en el próximo Mundial Sub-20 de la FIFA que se celebrará en Chile, luego de que el máximo ente del fútbol publicara el martes la lista oficial de los 18 árbitros seleccionados. A diferencia de otras ediciones, el arbitraje guatemalteco no tendrá participación en la cita juvenil, lo que supone un retroceso en cuanto a presencia internacional de sus colegiados dentro de competencias de gran envergadura.

Pierluigi Colina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, destacó que el grupo elegido es de alto nivel y expresó su entusiasmo por el torneo que se avecina. Según sus palabras, la intención es mantener la línea de éxito que se vivió en el reciente Mundial de Clubes, ahora trasladada a una competición juvenil que servirá también como escenario para probar nuevas herramientas tecnológicas.

Novedades en el Mundial sub-20 de la FIFA

Entre las principales novedades de esta edición destaca la implementación del FVS, un sistema alternativo al VAR que no utiliza un equipo de videoarbitraje tradicional. En este caso, serán los cuerpos técnicos quienes podrán solicitar revisiones en jugadas determinantes, con un número limitado de oportunidades durante el partido. Este recurso estará destinado a aclarar acciones como goles dudosos, posibles penales, expulsiones directas o confusión de identidad, y los propios jugadores podrán recomendar a sus entrenadores cuándo recurrir a esta opción.

En cuanto a la representación de la Concacaf, únicamente Estados Unidos, México y Costa Rica estarán presentes en el cuerpo arbitral. Guatemala, que en otras ocasiones logró enviar colegiados a competencias mundiales, esta vez quedó fuera de la designación. Para los árbitros guatemaltecos, la ausencia supone un desafío adicional en el camino de recuperar protagonismo en el ámbito internacional, mientras que para las federaciones de la región participantes representa un voto de confianza de la FIFA hacia el trabajo arbitral de sus países.

Foto embed
Árbitros de Guatemala para Copa Oro 2025 - ESPN / Agencias

