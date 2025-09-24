Flick cree que Yamal terminará ganando el Balón de Oro

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ofreció este miércoles una conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en la que abordó temas clave relacionados con la actualidad del equipo. Una de las principales preocupaciones fue la situación de Pablo Páez Gavira, conocido como Gavi, quien este martes fue sometido a una artroscopia en la rodilla que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego entre cuatro y cinco meses. Flick aseguró que desde el club harán todo lo posible por apoyar al joven centrocampista para que regrese en plenitud.
El técnico alemán destacó la mentalidad del futbolista andaluz, subrayando que su carácter y disciplina serán determinantes en la recuperación. «Su actitud, corazón y mentalidad son de máximo nivel. Ahora toca ser disciplinado y recuperarse paso a paso. Nosotros le vamos a ayudar y estoy convencido de que, si alguien puede hacerlo, ese es Gavi», señaló Flick, quien además reveló que conversó con el jugador y lo notó con un ánimo positivo y decidido a superar este nuevo reto en su carrera.
Hansi Flick analiza varios tópicos
La rueda de prensa también giró hacia el presente y futuro de otras jóvenes promesas del Barça. Flick se refirió a Lamine Yamal, quien recientemente ocupó el segundo lugar en la votación del Balón de Oro, solo por detrás de Ousmane Dembelé. A juicio del entrenador, no haberlo ganado con apenas 18 años debe ser visto como una motivación y no como una decepción. Además, informó que el atacante podría regresar pronto a la dinámica del equipo tras ejercitarse en solitario por unas molestias en el pubis.
El nombre de Pedri también estuvo presente en la comparecencia. El canario ocupó el undécimo puesto en el Balón de Oro, algo que generó debate en el entorno culé. Flick, sin embargo, evitó entrar en polémicas, aunque elogió el nivel de su futbolista, calificándolo de «increíble» y destacando la importancia del reconocimiento de figuras históricas como Paul Scholes. Para el entrenador, lo esencial es que todos los jugadores perciban su confianza, independientemente de las valoraciones externas.
En cuanto al apartado médico, la nota positiva la dio Alejandro Balde, quien se entrenó por segundo día consecutivo junto al resto del grupo tras superar una lesión en el bíceps femoral. Aunque Flick descartó su participación en el duelo ante el Real Oviedo, dejó abierta la posibilidad de que el lateral reaparezca el domingo frente a la Real Sociedad. El técnico fue claro al señalar que no asumirán riesgos innecesarios y que solo contará con Balde cuando los médicos lo autoricen plenamente.
Por último, Flick fue consultado sobre el avance de las obras del nuevo Spotify Camp Nou. El alemán confesó que aún no ha tenido la oportunidad de visitar el estadio en construcción, pero descartó que la incertidumbre sobre el regreso al feudo azulgrana afecte al rendimiento del equipo. «Lo importante es centrarnos en nuestro estilo, juguemos donde juguemos. Queremos dominar y presionar al rival, esa es la filosofía que siempre exigiremos en el Barça», concluyó el entrenador, mostrando confianza en la capacidad del equipo para competir al más alto nivel.