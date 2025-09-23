 Gavi no volverá a jugar en lo que queda del 2025
Deportes

Gavi no volverá a jugar en lo que queda del 2025

El tratamiento conservador no funcionó y Gavi tuvo que ser operado del menisco interno de su rodilla derecha; la recuperación será larga y no regresará en este 2025.

Compartir:
Gavi lesionado - EFE
Gavi lesionado / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona ha confirmado este martes que Gavi no volverá a jugar en lo que resta del 2025, tras ser intervenido quirúrgicamente de su rodilla derecha. El centrocampista azulgrana sufría una lesión radial en el menisco interno, que inicialmente se intentó tratar de forma conservadora durante varias semanas. Sin embargo, al no obtener la evolución esperada, se optó por realizarle una artroscopia a cargo del doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión del equipo médico del club.

En un principio, los tiempos de recuperación se estimaban en torno a cinco o seis semanas, más las tres que el jugador ya había permanecido inactivo desde finales de agosto. Pero tras la intervención, los plazos se han alargado significativamente: el periodo de baja será de entre cuatro y cinco meses, descartando cualquier posibilidad de que Gavi reaparezca en lo que queda del año. La noticia supone un duro golpe para el futbolista y para los planes deportivos del equipo culé.

Gavi, mermado por las lesiones

Hansi Flick pierde así a uno de los jugadores más importantes de su esquema. La ausencia de Gavi deja un vacío notable en el centro del campo, más aún considerando que Fermín López también estará fuera de acción por tres semanas. El técnico alemán deberá buscar soluciones inmediatas para mantener la competitividad de la plantilla, en una temporada donde el Barça necesita estabilidad y resultados positivos tanto en la Liga como en la Champions League.

Cabe recordar que Gavi ya había atravesado una grave lesión hace un par de años, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado en un partido con la selección española. Esa experiencia marcó un antes y un después en su carrera, y ahora vuelve a enfrentarse a un proceso de recuperación largo y exigente. A pesar de este nuevo contratiempo, el joven centrocampista ha demostrado en el pasado una gran fortaleza mental y física, por lo que el club y la afición confían en que volverá a recuperar su mejor nivel una vez más.

Foto embed
Barcelona confirma que Gavi deberá pasar por el quirófano - Agencia EFE

En Portada

Sala rechaza intento de apartar a jueza del caso Melisa Palaciost
Nacionales

Sala rechaza intento de apartar a jueza del caso Melisa Palacios

11:40 AM, Sep 23
Diputados plantean solicitar destitución del titular del CIV; ministro respondet
Nacionales

Diputados plantean solicitar destitución del titular del CIV; ministro responde

10:34 AM, Sep 23
EE.UU. designa a la pandilla Barrio 18, que también opera en Guatemala, como una organización terroristat
Nacionales

EE.UU. designa a la pandilla Barrio 18, que también opera en Guatemala, como una organización terrorista

12:02 PM, Sep 23
Neymar vuelve a criticar el Balón de Orot
Deportes

Neymar vuelve a criticar el Balón de Oro

10:13 AM, Sep 23

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemalaredes sociales#liganacionalEE.UU.Mundial 2026JusticiaReal MadridLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos