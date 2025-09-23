Gavi no volverá a jugar en lo que queda del 2025

El FC Barcelona ha confirmado este martes que Gavi no volverá a jugar en lo que resta del 2025, tras ser intervenido quirúrgicamente de su rodilla derecha. El centrocampista azulgrana sufría una lesión radial en el menisco interno, que inicialmente se intentó tratar de forma conservadora durante varias semanas. Sin embargo, al no obtener la evolución esperada, se optó por realizarle una artroscopia a cargo del doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión del equipo médico del club.
En un principio, los tiempos de recuperación se estimaban en torno a cinco o seis semanas, más las tres que el jugador ya había permanecido inactivo desde finales de agosto. Pero tras la intervención, los plazos se han alargado significativamente: el periodo de baja será de entre cuatro y cinco meses, descartando cualquier posibilidad de que Gavi reaparezca en lo que queda del año. La noticia supone un duro golpe para el futbolista y para los planes deportivos del equipo culé.
Gavi, mermado por las lesiones
Hansi Flick pierde así a uno de los jugadores más importantes de su esquema. La ausencia de Gavi deja un vacío notable en el centro del campo, más aún considerando que Fermín López también estará fuera de acción por tres semanas. El técnico alemán deberá buscar soluciones inmediatas para mantener la competitividad de la plantilla, en una temporada donde el Barça necesita estabilidad y resultados positivos tanto en la Liga como en la Champions League.
Cabe recordar que Gavi ya había atravesado una grave lesión hace un par de años, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado en un partido con la selección española. Esa experiencia marcó un antes y un después en su carrera, y ahora vuelve a enfrentarse a un proceso de recuperación largo y exigente. A pesar de este nuevo contratiempo, el joven centrocampista ha demostrado en el pasado una gran fortaleza mental y física, por lo que el club y la afición confían en que volverá a recuperar su mejor nivel una vez más.