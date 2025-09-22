Barcelona confirma que Gavi deberá pasar por el quirófano

El centrocampista del FC Barcelona, Pablo Páez Gavira, conocido como Gavi, deberá pasar nuevamente por el quirófano. El club azulgrana confirmó que el joven jugador andaluz será sometido este martes a una artroscopia para revisar la lesión radial que sufre en el menisco interno de la rodilla derecha. La decisión llega después de que, tras un tratamiento conservador y exigentes pruebas de esfuerzo, se comprobara que las molestias no habían remitido.
Los servicios médicos del Barcelona explicaron que el procedimiento será realizado por el doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión del área médica de la entidad. El especialista ya había operado a Gavi en noviembre de 2023 de una rotura completa del ligamento cruzado anterior y de una lesión en el menisco externo de la misma rodilla, dolencia que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante casi un año.
Las lesiones siguen afectando a Gavi
En esta ocasión, el problema se centra en el menisco interno, una zona que no resultó afectada en la grave lesión sufrida con la selección española hace casi dos años. El origen de esta nueva complicación se remonta al pasado 29 de agosto, cuando el futbolista se resintió durante un entrenamiento con el primer equipo. Inicialmente se optó por un tratamiento conservador, pero la falta de evolución positiva obligó a decidir la intervención quirúrgica.
Con esta baja, el Barcelona suma un nuevo contratiempo en su enfermería, que ya cuenta con Lamine Yamal, Fermín López, Alejandro Balde y Marc-André ter Stegen. Aunque la recuperación de Gavi aún no tiene plazos oficiales, el club espera que esta intervención garantice su plena recuperación y permita al centrocampista volver a la dinámica competitiva con las máximas garantías físicas.