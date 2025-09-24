LaLiga confirma fecha y hora del primer clásico Madrid-Barça

El fútbol mundial ya tiene marcada una cita imperdible: el primer clásico español de la temporada 2025-2026. LaLiga anunció de manera oficial que el Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentarán el domingo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, en un duelo correspondiente a la décima jornada del campeonato. El encuentro está programado para las 16:15 horas en España, lo que equivale a las 09:15 de la mañana en Guatemala. Como cada temporada, este choque acapara la atención de millones de aficionados en todo el planeta.
Será la primera vez en esta campaña que merengues y culés midan fuerzas en el torneo doméstico, en un clásico que no solo representa tres puntos, sino también orgullo, historia y supremacía. El calendario de LaLiga también confirmó que el partido de la segunda vuelta se disputará en la jornada 35, el fin de semana del 9 y 10 de mayo de 2026 (con sede aún por definir). Esto garantiza que, como en cada temporada, el título pueda estar directamente influenciado por el desenlace de estos enfrentamientos.
Todo listo para el primer clásico de la temporada
El presente inmediato de ambos clubes añade aún más expectación al partido. El FC Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, ha tomado la delantera en la rivalidad reciente al imponerse en los últimos cinco clásicos oficiales. Los marcadores han sido contundentes y variados, con resultados como 0-4, 2-5 y 4-3, demostrando un dominio que el conjunto azulgrana buscará prolongar. Por su parte, el Real Madrid se aferra al recuerdo del 21 de abril de 2024, cuando venció 3-2 en el Bernabéu, un resultado clave para asegurar aquel campeonato liguero.
Con este panorama, el clásico del 26 de octubre promete ser un duelo vibrante y lleno de tensión. El Real Madrid intentará romper la racha negativa y demostrar que sigue siendo un aspirante sólido al título, mientras que el Barcelona buscará mantener su hegemonía reciente y enviar un mensaje claro de autoridad. La fecha ya está marcada y la expectación crece: el mundo del fútbol se prepara para vivir otra página inolvidable de la rivalidad más apasionante del deporte.