 LaLiga confirma fecha y hora del primer clásico Madrid-Barça
Deportes

LaLiga confirma fecha y hora del primer clásico español de la temporada

El primer clásico español de la temporada promete emociones intensas, con Real Madrid y Barcelona listos para escribir un nuevo capítulo en una de las rivalidades más grandes del futbol mundial.

Compartir:
Clásico español entre Real Madrid y FC Barcelona - EFE
Clásico español entre Real Madrid y FC Barcelona / FOTO: Agencia EFE

El fútbol mundial ya tiene marcada una cita imperdible: el primer clásico español de la temporada 2025-2026. LaLiga anunció de manera oficial que el Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentarán el domingo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, en un duelo correspondiente a la décima jornada del campeonato. El encuentro está programado para las 16:15 horas en España, lo que equivale a las 09:15 de la mañana en Guatemala. Como cada temporada, este choque acapara la atención de millones de aficionados en todo el planeta.

Será la primera vez en esta campaña que merengues y culés midan fuerzas en el torneo doméstico, en un clásico que no solo representa tres puntos, sino también orgullo, historia y supremacía. El calendario de LaLiga también confirmó que el partido de la segunda vuelta se disputará en la jornada 35, el fin de semana del 9 y 10 de mayo de 2026 (con sede aún por definir). Esto garantiza que, como en cada temporada, el título pueda estar directamente influenciado por el desenlace de estos enfrentamientos.

Todo listo para el primer clásico de la temporada

El presente inmediato de ambos clubes añade aún más expectación al partido. El FC Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, ha tomado la delantera en la rivalidad reciente al imponerse en los últimos cinco clásicos oficiales. Los marcadores han sido contundentes y variados, con resultados como 0-4, 2-5 y 4-3, demostrando un dominio que el conjunto azulgrana buscará prolongar. Por su parte, el Real Madrid se aferra al recuerdo del 21 de abril de 2024, cuando venció 3-2 en el Bernabéu, un resultado clave para asegurar aquel campeonato liguero.

Con este panorama, el clásico del 26 de octubre promete ser un duelo vibrante y lleno de tensión. El Real Madrid intentará romper la racha negativa y demostrar que sigue siendo un aspirante sólido al título, mientras que el Barcelona buscará mantener su hegemonía reciente y enviar un mensaje claro de autoridad. La fecha ya está marcada y la expectación crece: el mundo del fútbol se prepara para vivir otra página inolvidable de la rivalidad más apasionante del deporte.

Foto embed
6-barcelona-real-madrid -

En Portada

VIDEO. Diputados intercambian señalamientos por nexo con pandillast
Nacionales

VIDEO. Diputados intercambian señalamientos por nexo con pandillas

08:17 PM, Sep 23
Canciller guatemalteco se reúne con subsecretario de Estado de EE. UU.t
Nacionales

Canciller guatemalteco se reúne con subsecretario de Estado de EE. UU.

05:39 PM, Sep 23
Municipal le da la bienvenida a su casa a Selección Nacionalt
Deportes

Municipal le da la bienvenida a su casa a Selección Nacional

06:55 PM, Sep 23
Pennywise regresa: IT: Bienvenidos a Derry presenta su primer tráilert
Farándula

Pennywise regresa: "IT: Bienvenidos a Derry" presenta su primer tráiler

06:20 PM, Sep 23

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.redes socialesNoticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026JusticiaReal MadridLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos