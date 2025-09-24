 Resultado Xelajú vs. Sporting SM - Copa Centroamericana
Deportes

Xelajú derrota a San Miguelito y sueña con las semifinales de la Copa Centroamericana

Xelajú MC venció 2-0 a Sporting San Miguelito en la capital y tomó ventaja en los cuartos de final de la Copa Centroamericana; Kevin Ruiz y Derrickson Quirós marcaron los goles del triunfo.

Celebración de Xelajú MC ante Sporting San Miguelito - Alex Meoño
Celebración de Xelajú MC ante Sporting San Miguelito / FOTO: Alex Meoño

El estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la capital guatemalteca, fue el escenario de un emocionante encuentro internacional entre Xelajú MC y Sporting San Miguelito de Panamá, correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025. El equipo quetzalteco, a pesar de no jugar en su estadio Mario Camposeco, mostró carácter y determinación para imponerse con un contundente 2-0 que lo acerca a las semifinales del certamen.

El primer tanto del encuentro llegó al minuto 64, cuando Kevin Ruiz aprovechó un preciso servicio desde la esquina ejecutado por Jesús López, conectando de cabeza para abrir el marcador y encender la euforia de la afición presente. Xelajú, que hasta ese momento había generado peligro pero sin efectividad, encontró en esa jugada de balón parado la llave para derribar la resistencia panameña y comenzar a inclinar el duelo a su favor.

Xelajú ganó gracias al balón parado

El segundo gol también nació de una jugada a balón detenido. Una vez más, Jesús López ejecutó un centro con precisión y el costarricense Derrickson Quirós apareció en el área para rematar, aprovechando una salida en falso del guardameta rival. Aunque la acción fue revisada por posible fuera de lugar, finalmente el tanto fue validado, consolidando la ventaja para el cuadro altense, que mostró orden defensivo y supo mantener su arco en cero hasta el final del compromiso.

Este resultado representa un paso importante para las aspiraciones de Xelajú MC, que viajará a Panamá con una ventaja significativa para disputar el partido de vuelta el próximo jueves 2 de octubre. La importancia de no haber recibido gol en condición de local puede ser decisiva, considerando que el criterio del gol de visita sigue vigente en la competición. De avanzar a semifinales, los "superchivos" asegurarían automáticamente su participación en la Copa de Campeones de Concacaf 2026, torneo al que no clasifican desde 2013, cuando alcanzaron los cuartos de final antes de ser eliminados por Monterrey, eventual campeón de aquella edición.

