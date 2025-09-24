 Rooney revela que el alcohol estuvo a punto de matarlo
Deportes

Wayne Rooney revela que el alcohol estuvo a punto de quitarle la vida

Wayne Rooney admite que su esposa Coleen fue clave para superar su alcoholismo: "Si ella no hubiera estado ahí, estaría muerto", confesó el exfutbolista inglés.

Compartir:
Wayne Rooney revela los problemas que tuvo con el alcohol - Archivo
Wayne Rooney revela los problemas que tuvo con el alcohol / FOTO: Archivo

Wayne Rooney, exfutbolista inglés y una de las grandes figuras del Manchester United, compartió recientemente un testimonio desgarrador sobre su lucha personal contra el alcohol. En una entrevista con Rio Ferdinand, Rooney reveló que sus problemas con la bebida fueron tan graves que, de no ser por la ayuda de su esposa Coleen, su vida podría haber terminado prematuramente. El exdelantero confesó que durante su etapa como jugador profesional, salir y beber con sus amigos era parte de su rutina, pero que en algún momento la situación se volvió insostenible.

"Fue un momento de mi vida en el que lo estaba pasando muy mal. Pero no quería contárselo a nadie, no quería poner esa presión en nadie", relató Rooney. El inglés detalló cómo llegaba a los entrenamientos tras dos días consecutivos de consumo de alcohol, usando colirio y masticando chicle para poder continuar con sus compromisos deportivos. A pesar de esto, lograba mantener un alto nivel en el campo, marcando goles durante los fines de semana, aunque después volvía a caer en los mismos hábitos.

Rooney confiesa que el alcohol le pudo quitar la vida

Rooney atribuyó su recuperación y estabilidad a la presencia constante de su esposa Coleen, a quien conoce desde la infancia y con quien ha formado una familia. "Ella lo vivió desde muy pronto y me intentaba ayudar mucho. Yo necesitaba que alguien me dirigiera. Si ella no hubiera estado ahí, estaría muerto", confesó el exdelantero. Además, resaltó que gracias a su apoyo ha podido mantener una vida equilibrada durante más de veinte años, a pesar de los errores cometidos en el pasado.

El exjugador también habló sobre su vulnerabilidad y la inseguridad que siempre lo acompañó, algo que solo Coleen conoce a fondo. "Al final eres un ser humano. La gente te ve como un gran macho que lleva el número 10 en el Manchester United y que es el capitán de Inglaterra. Pero soy muy inseguro sobre muchas cosas", explicó. Incluso durante su etapa como jugador, evitaba mostrarse demasiado y prefería protegerse del juicio público. Este testimonio revela el lado humano de una de las leyendas del fútbol inglés, mostrando que detrás del éxito y la fama, la lucha personal puede ser intensa y silenciosa.

Foto embed
El emblemático exfutbolista inglés, Wayne Rooney, volvió a robarse los reflectores al participar en un partido benéfico en Old Trafford. -

En Portada

¿Cuál es el panorama en el área del deslizamiento de avenida Hincapié?t
Nacionales

¿Cuál es el panorama en el área del deslizamiento de avenida Hincapié?

09:28 AM, Sep 24
Así sería el recorrido de la Vuelta a Guatemala 2025t
Deportes

Así sería el recorrido de la Vuelta a Guatemala 2025

08:39 AM, Sep 24
Derrumbe en Hincapié: Familias que residen en área de riesgo serán trasladadast
Nacionales

Derrumbe en Hincapié: Familias que residen en área de riesgo serán trasladadas

11:10 AM, Sep 24
Gaby Moreno comparte increíble amanecer en Lago de Atitlán t
Farándula

Gaby Moreno comparte increíble amanecer en Lago de Atitlán

08:09 AM, Sep 24

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaReal MadridLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos