Rooney revela que el alcohol estuvo a punto de matarlo

Wayne Rooney, exfutbolista inglés y una de las grandes figuras del Manchester United, compartió recientemente un testimonio desgarrador sobre su lucha personal contra el alcohol. En una entrevista con Rio Ferdinand, Rooney reveló que sus problemas con la bebida fueron tan graves que, de no ser por la ayuda de su esposa Coleen, su vida podría haber terminado prematuramente. El exdelantero confesó que durante su etapa como jugador profesional, salir y beber con sus amigos era parte de su rutina, pero que en algún momento la situación se volvió insostenible.
"Fue un momento de mi vida en el que lo estaba pasando muy mal. Pero no quería contárselo a nadie, no quería poner esa presión en nadie", relató Rooney. El inglés detalló cómo llegaba a los entrenamientos tras dos días consecutivos de consumo de alcohol, usando colirio y masticando chicle para poder continuar con sus compromisos deportivos. A pesar de esto, lograba mantener un alto nivel en el campo, marcando goles durante los fines de semana, aunque después volvía a caer en los mismos hábitos.
Rooney confiesa que el alcohol le pudo quitar la vida
Rooney atribuyó su recuperación y estabilidad a la presencia constante de su esposa Coleen, a quien conoce desde la infancia y con quien ha formado una familia. "Ella lo vivió desde muy pronto y me intentaba ayudar mucho. Yo necesitaba que alguien me dirigiera. Si ella no hubiera estado ahí, estaría muerto", confesó el exdelantero. Además, resaltó que gracias a su apoyo ha podido mantener una vida equilibrada durante más de veinte años, a pesar de los errores cometidos en el pasado.
El exjugador también habló sobre su vulnerabilidad y la inseguridad que siempre lo acompañó, algo que solo Coleen conoce a fondo. "Al final eres un ser humano. La gente te ve como un gran macho que lleva el número 10 en el Manchester United y que es el capitán de Inglaterra. Pero soy muy inseguro sobre muchas cosas", explicó. Incluso durante su etapa como jugador, evitaba mostrarse demasiado y prefería protegerse del juicio público. Este testimonio revela el lado humano de una de las leyendas del fútbol inglés, mostrando que detrás del éxito y la fama, la lucha personal puede ser intensa y silenciosa.