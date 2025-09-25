 Amarini Villatoro tras triunfo de Xelajú ante San Miguelito
Deportes

Amarini Villatoro: "Fue un partido bien manejado por el grupo"

El técnico de Xelajú destacó la táctica fija para definir este tipo de encuentros tan cerrados.

Amarini Villatoro, técnico de Xelajú durante el duelo ante Sporting San Miguelito de Panamá
Amarini Villatoro, técnico de Xelajú durante el duelo ante Sporting San Miguelito de Panamá / FOTO: Alex Meoño

Xelajú M. C. de Guatemala logró anoche un triunfo importante en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 ante el Sporting San Miguelito de Panamá en duelo celebrado en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, donde Amarini Villatoro destacó el buen trabajo hecho por el grupo de jugadores.

"Yo creo que en este tipo de partidos se juega con el cuchillo entre los dientes por el formato (de competencia). Uno tampoco puede salir a lo loco, desesperado y desordenado, porque el gol de visita cuenta mucho para lograr el paso a la siguiente ronda", reflexionó el técnico nacional durante la conferencia pospartido.

Amarini Villatoro analizó y el partido y lo dividió como el duelo mismo, en dos tiempos: "Lo positivo del primer tiempo, fue que tuvimos aproximaciones, más no terminamos la jugada; no rematamos al arco ninguna vez, ni ellos. El partido se volvió muy monótono en el medio campo porque ellos hasta después del primer gol, perdieron el orden y salieron un poco más a hacer presión alta".

Continuó: "Generalmente mantuvieron un bloque muy compacto a 10 metros de su área grande y presionando cuando nosotros cruzábamos el medio campo con una línea de cuatro, con un cinco bien trabado y otra línea de cuatro por encima".        

Xelajú derrota a San Miguelito y sueña con las semifinales de la Copa Centroamericana

Xelajú MC venció 2-0 a Sporting San Miguelito en la capital y tomó ventaja en los cuartos de final de la Copa Centroamericana; Kevin Ruiz y Derrickson Quirós marcaron los goles del triunfo.

Análisis del segundo tiempo 

Para el segundo tiempo, las situaciones de juego cambiaron, y Amarini Villatoro descifró el juego de la siguiente forma: "En el segundo tiempo, el posicionamiento de nuestros laterales ya no fue tanto de salida, sino de opciones de pases sobre la segunda línea de ellos, y la movilidad de nuestros extremos le dimos más libertad de atacar por dentro y por fuera, creo que eso desordenó un poco al rival y empezamos a llegar y a rematar al arco. Lo importante que es en este tipo departidos cerrados es la táctica fija".    

Por último, Amarini Villatoro dijo: "Al final, fue un partido bien manejado por el grupo; sin desesperarse y con mucha paciencia y orden para llegar al gol".

Xelajú M. C. se une a Motagua y Plaza Amador como los tres equipos que toman ventaja en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf. Esta noche, Cartaginés enfrenta al Olimpia en el cierre de los juegos de ida de esta fase de eliminación directa que dará a los cuatro mejores clubes su boleto a semifinales y a la Copa de Campeones Concacaf 2025, el máximo torneo del área.

https://emisorasunidas.com/deportes/2025/09/24/resultado-xelaju-vs-sporting-sm-copa-centroamericana/

