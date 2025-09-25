Resultado Oviedo vs. Barcelona, sexta fecha de La Liga

En el estadio Carlos Tartiere, el Real Oviedo enfrentó a Barcelona en el cierre de la sexta fecha de La Liga de España, donde el club que dirige Hansi Flick buscaba mantener la segunda posición y tener nuevamente los dos puntos de diferencia en relación a los que ha conseguido el Real Madrid, que es líder con 18 unidades, puntos ganados en seis partidos gracias a sus seis victorias.
El portero español Aarón Escandell fue la gran figuro a los 9 minutos al detenerle en seco un remate fuerte de Marcus Rashford, quien recibió un centro del brasileño Raphinha, pero el atajadón de Escandell fue preciso, oportuno y con ello ahogó la primera oportunidad clara de gol en el partido.
Nuevamente Rashford y Escandell protagonizaron un momentazo al minuto 22. Derechazo del jugador del Barcelona al ingreso del área grande (recostado por la izquierda) y el balón fue lanzado al tiro de esquina luego de una tendida fenomenal Escandell, quien por segunda oportunidad evitaba el gol blaugrana.
El Real Oviedo reaccionó al 24 con una tibia llegada a través del venezolano Salomón Rondón, quien no pudo definir un centro llovido desde la banda derecha.
Barcelona controlaba el partido e insistía llegar al arco rival, pero no llegaba el gol. Por su parte, el cuadro local pasaba un mal momento al no tener el control del partido y su dificultad para encadenar jugadas que lo llevaran al arco de Joan García.
Al 31, otra vez (por tercera ocasión), Escandell era protagonista al detener un rito de Ronald Araujo, quien había aprovechado un balón rechazado por el paral tras el tiro de Raphinha.
Con todo un Barcelona en búsqueda del primer gol, se vino el error garrafal de Joan García, quien se apresuró y salió de su área con balón dominado y terminó haciendo una mala entrega para que se diera un remate de larga distancia, unos 30 metros, de Alberto Reina para anotar el 1-0 en los primeros 32 minutos de partido. Desazón total en la plantilla "Culé", y un rostro de culpabilidad de García en ese primer gol del partido.
Remontada del Barcelona
Para arrancar la segunda etapa, Hansi Flick metió a Frenkie de Jong y sacó a Marc Casadó.
El equipo blaugrana comenzó siempre dominando el partido, pero en esta ocasión, ante la necesidad de rescatar el partido, fue mas atrevido y en apenas los primeros 10 minutos de la parte complementaria encontró el gol gracias a Eric García. Era el 55 y Barcelona ya tenía el 1-1, y faltaba un mundo de partido para ir por la remontada.
Era el 65, y Hansi Flick hacía su segunda variante: Daba oportunidad a Robert Lewandowski y retiraba a Raphinha.
Cinco minutos después, De Joan asistió a Lewandowski para que el polaco hiciera el 1-2 con un hermoso cabezazo. Se concretaba la remontada en una jugada en la cual intervinieron los dos cambios que había hecho Flick.
Cuando restaban dos minutos para cumplir los 90, apareció Ronald Araujo para decretar el 1-3 final y con ello sumar la quinta victoria del curso en La Liga.
Con 16 puntos, Barcelona es sublíder por detrás del Real Madrid, que tiene puntuación perfecta de 18 puntos. El equipo de Hansi Flick suma en seis juegos, cinco triunfos y un empate.