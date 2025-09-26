 Joan García y Raphinha bajas por lesión en Barcelona
Deportes

¡Malas noticias para Barcelona! Joan García y Raphinha bajas por lesión

Estos jugadores se suman a Marc-André ter Stegen, Gavi y Fermín López.

Joan García y Raphinha bajas por lesión en Barcelona
Joan García y Raphinha bajas por lesión en Barcelona / FOTO: EFE

El portero del BarcelonaJoan García, pasará este sábado por el quirófano para ser intervenido de una rotura del menisco interno de su rodilla izquierda, una lesión que le tendrá entre cuatro y seis semanas de baja, según ha informado la entidad azulgrana.

El meta catalán se lesionó en la última jugada del partido de LaLiga de este jueves ante el Oviedo y mañana se someterá a una artroscopia que correrá a cargo del doctor Joan Carles Monllau.

Con el alemán Marc-André ter Stegen aún recuperándose de la lesión en la espalda de la que fue reintervenido en julio pasado, el polaco Wojciech Szczesny será quien defienda la portería del Barça en los próximos partidos.

Además, el técnico del Barcelona, el germano Hansi Flick, tendrá que echar mano de las categorías inferiores para completar la convocatoria de porteros, pues el tercer guardameta, Diego Kochen, está convocado con Estados Unidos para disputar el Mundial sub-20.

Raphinha tres semanas de baja

  El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna derecha y estará una tres semanas de baja, según han informado este viernes los servicios médicos del club catalán.

Raphinha se lesionó en el partido de La Liga que los azulgranas disputaron este jueves ante el Oviedo (1-3), motivo por el que fue sustituido por Robert Lewandowski en el minuto 66.En la última jugada del encuentro también se lesionó el portero Joan García, que este sábado pasará por el quirófano para ser intervenido de una rotura del menisco interno de su rodilla izquierda, una lesión que le tendrá entre cuatro y seis semanas de baja.

Dos nuevos inquilinos para la enfermería azulgrana, que actualmente cuenta también con el portero Marc-André ter Stegen y los centrocampistas Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Fermín López.

La buena noticia para el equipo de Hansi Flick es que el delantero Lamine Yamal y el defensa Alejandro Balde se han entrenado hoy con el grupo y este sábado podrían recibir el alta médica para entrar en el convocatoria del encuentro liguero del próximo domingo ante la Real Sociedad. 

*Información EFE. 

