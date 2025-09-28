Aisha Solórzano, primera guatemalteca en anotar en la NWSL

Aisha Solórzano escribió una página dorada para el fútbol guatemalteco al marcar su primer gol con el Utah Royals en la National Women’s Soccer League (NWSL). La delantera chapina se convirtió en la primera futbolista guatemalteca en anotar en la liga más competitiva de Estados Unidos y una de las más prestigiosas del mundo. Su tanto no solo tiene valor personal, sino que también representa un hito histórico para el balompié femenino en Guatemala, abriendo camino para futuras generaciones.
El gol de Solórzano llegó en el duelo ante Bay FC, correspondiente a la jornada 22. La jugada se originó tras una serie de rebotes dentro del área, situación que la atacante aprovechó con inteligencia para enviar el balón al fondo de la portería y establecer el 0-2 definitivo. Con esta anotación, la futbolista guatemalteca rompió la sequía personal que la había acompañado desde el inicio de la temporada y le dio a su equipo una victoria valiosa en condición de visitante.
Aisha Solórzano se prepara para el cierre de temporada
En el plano colectivo, Utah Royals atraviesa un momento positivo al acumular siete partidos sin conocer la derrota, una racha que les ha permitido soñar con los playoffs. Sin embargo, la situación en la tabla no es sencilla, ya que restan únicamente tres jornadas de la fase regular y el margen de error es prácticamente nulo. El equipo necesitaría una combinación favorable de resultados para poder clasificar, lo que hace que sus aspiraciones dependan más de un milagro que de la regularidad mostrada.
El próximo compromiso para Solórzano y sus compañeras será el domingo 5 de octubre a las 14:00 horas, cuando enfrenten al Chicago Red Stars, conjunto que ocupa el último lugar de la clasificación. Este duelo será clave no solo para mantener viva la esperanza de los playoffs, sino también para que la delantera guatemalteca siga sumando confianza y consolidando su nombre en una liga que reúne a algunas de las mejores futbolistas del planeta.