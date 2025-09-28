 Aisha Solórzano, primera guatemalteca en anotar en la NWSL
Deportes

VIDEO. Aisha Solórzano, primera guatemalteca en anotar en la NWSL

Aisha Solórzano hizo historia al marcar su primer gol en la NWSL con Utah Royals, convirtiéndose en la primera futbolista guatemalteca en anotar en la liga más importante de EE. UU.

Compartir:
Aisha Solórzano, primera guatemalteca en anotar en la NWSL - NWSL
Aisha Solórzano, primera guatemalteca en anotar en la NWSL / FOTO: NWSL

Aisha Solórzano escribió una página dorada para el fútbol guatemalteco al marcar su primer gol con el Utah Royals en la National Women’s Soccer League (NWSL). La delantera chapina se convirtió en la primera futbolista guatemalteca en anotar en la liga más competitiva de Estados Unidos y una de las más prestigiosas del mundo. Su tanto no solo tiene valor personal, sino que también representa un hito histórico para el balompié femenino en Guatemala, abriendo camino para futuras generaciones.

El gol de Solórzano llegó en el duelo ante Bay FC, correspondiente a la jornada 22. La jugada se originó tras una serie de rebotes dentro del área, situación que la atacante aprovechó con inteligencia para enviar el balón al fondo de la portería y establecer el 0-2 definitivo. Con esta anotación, la futbolista guatemalteca rompió la sequía personal que la había acompañado desde el inicio de la temporada y le dio a su equipo una victoria valiosa en condición de visitante.

Aisha Solórzano se prepara para el cierre de temporada

En el plano colectivo, Utah Royals atraviesa un momento positivo al acumular siete partidos sin conocer la derrota, una racha que les ha permitido soñar con los playoffs. Sin embargo, la situación en la tabla no es sencilla, ya que restan únicamente tres jornadas de la fase regular y el margen de error es prácticamente nulo. El equipo necesitaría una combinación favorable de resultados para poder clasificar, lo que hace que sus aspiraciones dependan más de un milagro que de la regularidad mostrada.

El próximo compromiso para Solórzano y sus compañeras será el domingo 5 de octubre a las 14:00 horas, cuando enfrenten al Chicago Red Stars, conjunto que ocupa el último lugar de la clasificación. Este duelo será clave no solo para mantener viva la esperanza de los playoffs, sino también para que la delantera guatemalteca siga sumando confianza y consolidando su nombre en una liga que reúne a algunas de las mejores futbolistas del planeta.

Foto embed
Aisha Solórzano hace historia en la NWSL con su debut en Utah Royals - instagram @aisha_solorzano

En Portada

Accidente vial deja un fallecido en Calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Accidente vial deja un fallecido en Calzada Aguilar Batres

07:56 AM, Sep 28
VIDEO. Aisha Solórzano, primera guatemalteca en anotar en la NWSLt
Deportes

VIDEO. Aisha Solórzano, primera guatemalteca en anotar en la NWSL

07:00 AM, Sep 28
Estampida en mitin político de famoso actor deja 40 muertost
Internacionales

Estampida en mitin político de famoso actor deja 40 muertos

08:37 AM, Sep 28
Sergio Chumil no logra completar la prueba de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025t
Deportes

Sergio Chumil no logra completar la prueba de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025

07:50 AM, Sep 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos