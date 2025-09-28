Catar volverá a ser sede de la Copa Intercontinental

Catar volverá a ser epicentro del fútbol internacional al ser designado como sede de la fase final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, que se disputará entre el 10 y el 17 de diciembre. El anuncio fue confirmado este domingo por el organismo rector del fútbol mundial, destacando la importancia del país del Golfo como escenario recurrente de grandes torneos internacionales tras su exitoso paso como anfitrión de la Copa Mundial 2022.
El torneo tendrá un formato atractivo con tres partidos de gran nivel. El primero será el denominado Derbi de las Américas, que se jugará el 10 de diciembre entre Cruz Azul, campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, y el campeón de la Copa Libertadores de la CONMEBOL, que se conocerá el 29 de noviembre. El vencedor de este duelo se enfrentará el 13 de diciembre al Pyramids de Egipto, que obtuvo su boleto a la Copa Challenger de la FIFA tras superar de manera convincente al Auckland City y al Al-Ahli saudí.
La nueva Copa Intercontinental
La gran final está programada para el 17 de diciembre y enfrentará al ganador de la Copa Challenger contra el París Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones 2024-2025. Esta definición promete reunir a figuras de talla mundial en un escenario que aún no ha sido anunciado oficialmente, aunque se espera que la sede esté a la altura de la magnitud del partido decisivo.
Los encuentros previos se celebrarán en el estadio Ahmad Bin Ali, en Rayán, con capacidad para 60.000 espectadores. Además, la designación de Catar refuerza su papel como destino estratégico del fútbol, ya que también será sede en 2025 del Mundial Sub-17 y de la Copa Árabe.
Cabe recordar que el año pasado el estadio Lusail fue testigo de la consagración del Real Madrid en este mismo certamen, tras vencer 3-0 al Pachuca de México. Con esta nueva edición, el país reafirma su compromiso en la organización de eventos deportivos de primer nivel.