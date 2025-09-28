 Comunicaciones, de los peores visitantes del Apertura 2025
Deportes

Comunicaciones inicia segunda vuelta como uno de los peores visitantes

El "Crema" ya disputó seis partidos fuera de casa y solamente sumó en su visita ante Municipal (1-1), el resto de partidos los perdió.

Comunicaciones es junto a Marquense de los peores visitantes
Comunicaciones es junto a Marquense de los peores visitantes / FOTO: @CremasOficial

Comunicaciones inició este domingo la segunda vuelta de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, y lo hizo en condición visitante, donde sus números no son los mejores del campeonato nacional. El "Crema" tras seis salidas solo logró sumar un punto de los 18 en juego.

El Atlético Mictlán derrotó a Comunicaciones 1-0 con gol de César Chinchilla. Y el cuadro de Roberto Hernández sigue hundiéndose en los últimos lugares, no solo dentro de la tabla general de clasificación, sino también dentro de la tabla de visitante.

Comunicaciones sumó este domingo su sexta visita y solamente suma una unidad de las 18 disputadas. El punto ganado fue durante el clásico nacional donde igualó ante Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Comunicaciones tuvo su primera visita en la fecha 2 cuando jugó ante Mixco, ahí perdió 1-0. En la fecha 4, igualó ante Municipal 1-1 en El Trébol. Achuapa los venció 2-1 en la fecha 6. Para la octava fecha, Cobán Imperial los derrotó 3-1. Una goleada se llevó en el estadio Mario Camposeco cuando Xelajú lo derrotó 3-0. Y hoy, Mictlán los derrota 1-0 como parte de la fecha 12.  

Dentro de la tabla de visitantes, los dos últimos lugares son para Marquense y Comunicaciones, ambas oncenas con un punto, pero por diferencia de gol, el cuadro capitalino es posición 11 y los "Leones" son 12.

Mictlán derrota a Comunicaciones y sigue la crisis blanca

De sus últimas siete presentaciones, Comunicaciones suma seis derrotas, es decir, 18 puntos perdidos.

Así va en partidos en casa

En la tabla de los juegos como local, el mejor equipo es Deportivo Mixco, que de 18 puntos ha ganado 16, le sigue Municipal con 14 puntos, y esta noche, Xelajú puede igualar a los "Rojos" si derrotan a Deportivo Malacateco.

En la parte más baja, Comunicaciones es noveno puesto con 10 puntos ganados de los 18. Tres triunfos suman los "Albos" en casa, además de un empate. Asimismo, son dos derrotas en casa.

Próximo reto

Esta semana será determinante para los "Cremas", que de seguro vivirán una semana convulsiva ya que todas las miradas estarán acaparadas en la continuidad o no de su estratega Roberto Hernández.

Con esa carga encima, el plante debe trabajar fuertemente para preparar el compromiso ante Deportivo Mixco de la fecha 13, el cual se jugará el sábado 4 de octubre en el estadio Cementos Progreso.

Comunicaciones no puede darse el lujo de seguir perdiendo puntos en este campeonato, ya que para el Clausura 2026 le podría afectar en el tema del descenso.

