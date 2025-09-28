 Mundial Sub-20: UEFA busca reducir el dominio de la Conmebol
Deportes

Mundial Sub-20: UEFA busca reducir el dominio de la Conmebol

El Campeonato Mundial Sub-20 de la FIFA comenzó ayer con triunfos de Ucrania, Japón, Paraguay y la anfitriona Chile.

Compartir:
Chile debutó con triunfo ante Nueva Zelanda el sábado
Chile debutó con triunfo ante Nueva Zelanda el sábado / FOTO: @FIFAWorldCup

Las 23 ediciones de la Copa del Mundo Sub-20 disputadas hasta la fecha reflejan un dominio de Conmebol, cuyas selecciones se alzaron con un total de 12 ediciones por las 10 que se quedaron en suelo europeo (UEFA); el único campeón fuera de estas dos confederaciones fue Ghana en el Mundial de Egipto 2009, que le dio el primer título mundialista de su historia a la Confederación Africana de Futbol (CAF).

Este Mundial Sub-20 de Chile llega con el aliciente de si las selecciones europeas podrán acercarse aún más a los números de campeonatos ganados por los equipos sudamericanos, una rivalidad entre confederaciones que se extiende también a las selecciones absolutas, donde la UEFA domina con 12 mundiales por los 10 de Conmebol.

Pese a seguir contando con más títulos, la supremacía sudamericana en el torneo de selecciones juveniles de mayor prestigio se ha visto debilitada en la última década; en el año 2013, Conmebol dominaba con puño de hierro contando con 11 trofeos -repartidos entre Argentina (6) y Brasil (5)- y la UEFA parecía haberse quedado atrás con solo 6 galardones.

Los últimos años, sin embargo, han equilibrado este ranquin gracias a una racha de cuatro ediciones consecutivas en las que los equipos europeos quedaron campeones: Francia (2013), Serbia (2015), Inglaterra (2017) y Ucrania (2019).

En la final del Mundial de Argentina 2023, Italia tuvo la oportunidad de que la UEFA igualara a Conmebol, pero Uruguay dio la sorpresa y se convirtió en el tercer equipo sudamericana en proclamarse campeón del mundo Sub-20 gracias a un agónico gol en el minuto 86.

Conmebol volvía de esta manera a poner tierra de por medio, acabando con una sequía que se alargó 12 años y zanjando su peor racha en la historia del torneo.

Europa busca triunfo en Sudamérica 

Las selecciones europeas por tanto llegan a esta Copa del Mundo con el objetivo de volver a dar con la tecla que acabe con un dominio sudamericano que durante años se sintió como inexpugnable, pero que en la última década parece haberse diluido.

Durante la fase de grupos, el torneo nos dejará enfrentamientos directos entre selecciones europeas y sudamericanas que son verdaderas aspirantes al título, como el Ucrania- Paraguay, el Italia-Argentina o el España-Brasil, encuentros que comenzarán a despejar las dudas sobre qué confederación llega más fuerte a esta cita mundialista de Chile 2025.

El bagaje de campeonatos mundiales Sub-20 obtenidos por cada confederación queda entonces de la siguiente manera antes del inicio del torneo:

  • 12 para Conmebol: Argentina (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), Brasil (1983, 1985, 1993, 2003 y 2011) y Uruguay en 2023
  • 10 para UEFA: Unión Soviética (1977), Alemania (1981), Yugoslavia (1987), Portugal (1989 y 1991), España (1999), Francia (2013), Serbia (2015), Inglaterra (2017) y Ucrania (2019)
  • Y uno para CAF: Ghana (2009).
¡Uruguay no má! Los uruguayos conquistan el Mundial Sub-20

Bajo la mirada del Diego Armando Maradona, en Argentina, Uruguay tras 73 años de espera vuelve a ser campeón mundial de la FIFA.

*Información EFE.

En Portada

Tráiler vuelca e interrumpe el paso en ruta al Atlánticot
Nacionales

Tráiler vuelca e interrumpe el paso en ruta al Atlántico

05:04 PM, Sep 28
Mictlán derrota a Comunicaciones y sigue la crisis blancat
Deportes

Mictlán derrota a Comunicaciones y sigue la crisis blanca

04:54 PM, Sep 28
Al menos un muerto y nueve heridos deja el tiroteo en una iglesia en Míchigant
Internacionales

Al menos un muerto y nueve heridos deja el tiroteo en una iglesia en Míchigan

02:27 PM, Sep 28
Exalumnos despiden el mes patrio con desfile en la zona 1t
Nacionales

Exalumnos despiden el mes patrio con desfile en la zona 1

04:28 PM, Sep 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Mundial 2026Futbol GuatemaltecoReal MadridLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos