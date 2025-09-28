Resultado de Xelajú vs. Malacateco por el Apertura 2025

Xelajú M. C. recibió esta noche a Deportivo Malacateco en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, en lo q ue fue el quinto partido de la jornada 12 del Torneo Apertura2025 de la Liga Guate Banrural. Marquense-Antigua fue reprogramado para octubre.
Con un gran ambiente en la grada, el equipo de Roberto Montoya tuvo la primera oportunidad de gol, que fue desaprovechada por Byron Ángulo y luego José Franco. Primero, Rubén Darío Silva cortó la llegada de Ángulo, y posteriormente, Franco se devoró el gol al rematar en soledad frente a la portería y enviarla por las nubes.
Xelajú no perdonó y anotó tras el cobro de un servicio de manos a los 19 minutos. Tras una jugada rápida, Jesús López asistió de forma extraordinaria a Justin Racancoj, quien definió con clase ante Miguel Jiménez.
Al 26, nuevamente Byron Ángulo se perdió el gol al fallar en otro mano a mano ante Silva. Eso le costó mucho a los "Toros", ya que tanto fallo terminó en el 2-0 de los locales, gracias al tanto de Steven Cárdenas al minuto 31. En la jugada, el nacional aprovechó un rebote tras un violento remate de Jesús López, quien estuvo muy participativo en la distribución de pelotas en Quetzaltenango.
Superada la media hora de juego, Miguel Jiménez fue la figura de los visitantes al evitar el tercer gol ante una buena llegada de Jesús López.
El primer tiempo lo cerró muy bien el Xelajú. Pero el papel demostrado por Malacateco daba la sensación de que la segunda parte sería tan entretenida como el arranque del partido, a pesar de la fuerte lluvia que azotaba el estadio Mario Camposeco.
Vital triunfo
De los cuatro cambios realizados por los estrategas Amarini Villatoro y Roberto Montoya, dos por cada equipo, sorprendió la salida del portero de los quetzaltecos, el uruguayo Rubén Darío Silva. Su lugar lo ocupó el guatemalteco Nery Lobos. También salió Jesús López e ingresó Romario Da Silva.
Por Malacateco, los cambios de Montoya fueron: La salida de José Franco y de Carlos Pérez, para el ingreso de Marlon Chun y José Ortíz.
El partido lo terminó definiendo Steven Cárdenas, quien al 72, encontró el 3-0 y el doblete en su cuenta personal. El doblete del goleador altense le ha servido dar un brinco importante dentro del top 5 de la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2025.
Con este triunfo de Xelajú, el cuadro quetzalteco llegó a 18 unidades en 12 partidos disputados y se posiciona quinto del campeonato. Por delante del equipo de Villatoro están Aurora (cuarto), Antigua (tercero), Mixco (segundo) con 19, 20 y 23 unidades, respectivamente, pero con un duelo menos. El líder es Municipal con 26 unidades y 12 juegos ya completados al igual que Xela.
La siguiente presentación de Xelajú en la Liga Nacional será el domingo 5 de octubre visitando al campeón Antigua y Malacateco recibiendo a Mictlán, pero el sábado 4 de octubre. Pero por Copa Centroamericana, los quetzaltecos juegan este jueves ante Sporting San Miguelito en busca del boleto a semifinales y a Copa de Campeones de la Concacaf 2026.