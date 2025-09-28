 Chumil no logra completar la prueba de ruta en el Mundial
Deportes

Sergio Chumil no logra completar la prueba de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025

El guatemalteco Sergio Chumil quedó fuera en la vuelta 11 del Mundial de Ciclismo 2025 al superar los 10 minutos de diferencia con la punta, siendo retirado por reglamento junto a otros corredores.

Sergio Chumil en el Mundial de Ciclismo 2025 - Federación Nacional de Ciclismo
Sergio Chumil en el Mundial de Ciclismo 2025 / FOTO: Federación de Ciclismo

En el marco del Mundial de Ciclismo 2025, la representación guatemalteca volvió a tener presencia en la prueba de ruta, esta vez con Sergio Chumil como protagonista. Tras la destacada actuación de Gaby Soto en la jornada anterior, las expectativas se mantenían altas para el pedalista que recientemente completó la exigente Vuelta a España con el Team Burgos Burpellet BH. Sin embargo, el reto mundialista fue aún más duro de lo esperado para el ciclista nacional.

Chumil no logró finalizar la competencia, quedando descalificado en la vuelta 11 de un total de 16. La razón fue el reglamento que establece el retiro de los corredores que superan una diferencia superior a los 10 minutos respecto al grupo puntero. En ese margen, el guatemalteco fue apartado junto a varios otros ciclistas que tampoco consiguieron resistir el ritmo impuesto en la carrera, lo que dejó un sabor amargo en su presentación.

La temporada de Sergio Chumil

En declaraciones recientes a Emisoras Unidas, Chumil reconoció que este Mundial podría marcar el cierre de su temporada 2025, a menos que su equipo lo requiera en alguna competencia puntual en los meses venideros. A pesar del resultado adverso, el pedalista resaltó la experiencia adquirida tras un año en el que enfrentó carreras de gran nivel, incluida su participación en una de las tres grandes del ciclismo mundial.

Lo que ya está confirmado es que ni Sergio Chumil ni el Burgos Burpellet BH estarán en la próxima edición de la Vuelta a Guatemala, programada para iniciar el 24 de octubre. La ausencia del pedalista nacional en la máxima prueba ciclística del país supone un golpe para los aficionados, aunque también abre espacio para que nuevas figuras busquen brillar en la ruta.

Sergio Chumil listo para competir en el Campeonato Mundial de Ciclismo - Federación de Ciclismo

