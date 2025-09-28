Toluca vence a Mazatlán y es líder del futbol mexicano

El Toluca, actual campeón del futbol mexicano, se confirmó este sábado como el mejor equipo del país al derrotar por 3-1 al Mazatlán y saltar al primer lugar del torneo Apertura 2025.
Héctor Herrera, el uruguayo Bruno Méndez y el portugués Paulinho convirtieron por los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed, que guardaron a algunos de sus titulares y jugaron el segundo tiempo con un hombre menos en la cancha.
Por los visitantes descontó el colombiano Nicolás Benedetti.
En su estadio, a 2.600 metros de altitud sobre el nivel del mar, los "Diablos" de Mohamed dominaron a un rival cauteloso ante el equipo de mejor ataque en el campeonato.
Con el triunfo, Toluca llegó a 8 triunfos, 1 empate, 2 derrotas y 25 unidades, las mismas que los "Rayados" de Monterrey, equipo del español Sergio Ramos, a los que supera por mejor diferencia de goles.
En su estadio, los "Rayados" vencieron por 1-0 al Santos Laguna, con un gol del argentino Lucas Ocampos. Gerardo Arteaga le puso en el 36 un balón a Ocampos, quien convirtió de cabeza el 1-0.
América golea a los Pumas UNAM
Las "Águilas" del América del entrenador brasileño Andre Jardine fueron de menos a más para golear hoy por 4-1 a los "Pumas" de la UNAM y subir al tercer lugar del torneo Apertura 2025 del futbol mexicano.
Con dos goles de Alejandro Zendejas, uno del colombiano José Zúñiga y un autogol del colombiano Álvaro Angulo, los azulcremas se impusieron a unos universitarios que habían tomado ventaja en el primer tiempo con una diana de Jorge Ruvalcaba.
América dejó ir por lo menos tres oportunidades de gol en los primeros 45 minutos, en los que se vio debajo en el marcador con un gol de Ruvalcaba, de derecha, a pase de José Juan Macías.
Las "Águilas" salieron a matar o morir en la segunda mitad y pronto comenzaron a imponer condiciones.
La jornada se completa este domingo con los duelos l Querétaro-Tigres y Tijuana Cruz Azul.
*Información EFE.