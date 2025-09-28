 Toluca vence a Mazatlán y es líder del futbol mexicano
Deportes

Toluca sigue a paso de campeón, vence al Mazatlán y es líder

Por su parte, América goleó a los Pumas UNAM y buscan quedarse con el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Compartir:
Toluca vence a Mazatlán y es el nuevo líder del futbol mayor mexicano
Toluca vence a Mazatlán y es el nuevo líder del futbol mayor mexicano / FOTO: EFE

El Toluca, actual campeón del futbol mexicano, se confirmó este sábado como el mejor equipo del país al derrotar por 3-1 al Mazatlán y saltar al primer lugar del torneo Apertura 2025.

Héctor Herrera, el uruguayo Bruno Méndez y el portugués Paulinho convirtieron por los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed, que guardaron a algunos de sus titulares y jugaron el segundo tiempo con un hombre menos en la cancha.

Por los visitantes descontó el colombiano Nicolás Benedetti.

En su estadio, a 2.600 metros de altitud sobre el nivel del mar, los "Diablos" de Mohamed dominaron a un rival cauteloso ante el equipo de mejor ataque en el campeonato.

Con el triunfo, Toluca llegó a 8 triunfos, 1 empate, 2 derrotas y 25 unidades, las mismas que los "Rayados" de Monterrey, equipo del español Sergio Ramos, a los que supera por mejor diferencia de goles.

En su estadio, los "Rayados" vencieron por 1-0 al Santos Laguna, con un gol del argentino Lucas Ocampos. Gerardo Arteaga le puso en el 36 un balón a Ocampos, quien convirtió de cabeza el 1-0.

América golea a los Pumas UNAM

Las "Águilas" del América del entrenador brasileño Andre Jardine fueron de menos a más para golear hoy por 4-1 a los "Pumas" de la UNAM y subir al tercer lugar del torneo Apertura 2025 del futbol mexicano.

Con dos goles de Alejandro Zendejas, uno del colombiano José Zúñiga y un autogol del colombiano Álvaro Angulo, los azulcremas se impusieron a unos universitarios que habían tomado ventaja en el primer tiempo con una diana de Jorge Ruvalcaba.

América dejó ir por lo menos tres oportunidades de gol en los primeros 45 minutos, en los que se vio debajo en el marcador con un gol de Ruvalcaba, de derecha, a pase de José Juan Macías.

Las "Águilas" salieron a matar o morir en la segunda mitad y pronto comenzaron a imponer condiciones.

La jornada se completa este domingo con los duelos l Querétaro-Tigres y Tijuana Cruz Azul.

*Información EFE.

En Portada

Tráiler vuelca e interrumpe el paso en ruta al Atlánticot
Nacionales

Tráiler vuelca e interrumpe el paso en ruta al Atlántico

05:04 PM, Sep 28
Mictlán derrota a Comunicaciones y sigue la crisis blancat
Deportes

Mictlán derrota a Comunicaciones y sigue la crisis blanca

04:54 PM, Sep 28
Al menos un muerto y nueve heridos deja el tiroteo en una iglesia en Míchigant
Internacionales

Al menos un muerto y nueve heridos deja el tiroteo en una iglesia en Míchigan

02:27 PM, Sep 28
Exalumnos despiden el mes patrio con desfile en la zona 1t
Nacionales

Exalumnos despiden el mes patrio con desfile en la zona 1

04:28 PM, Sep 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Mundial 2026Futbol GuatemaltecoReal MadridLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos