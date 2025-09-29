 Celso Borges vuelve a la Selección de Costa Rica
Celso Borges vuelve a la Selección de Costa Rica

El centrocampista de 37 años disputó con Costa Rica los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El histórico Celso Borges regresa a convocatoria de Costa Rica
El histórico Celso Borges regresa a convocatoria de Costa Rica / FOTO: Concacaf

El experimentado centrocampista, Celso Borges, regresó este lunes a una convocatoria de la selección de Costa Rica tras año y medio de haber anunciado su retirada del equipo nacional y en momentos en que la clasificación al Mundial de 2026 está en riesgo.

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, convocó este lunes a un grupo de jugadores de la liga local, entre ellos Borges, para que participen en un microciclo de trabajo con miras a los trascendentales partidos eliminatorios de octubre frente a Honduras y Nicaragua.

Borges, de 37 años y quien disputó los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, es el futbolista costarricense con más partidos en la historia de la selección de Costa Rica con 163.

El centrocampista del Alajuelense costarricense anunció su retiro de la selección tica en marzo de 2024, cuando dijo que se había acabado un ciclo en su carrera.

Sin embargo, al igual que ya lo hizo este año el portero Keylor Navas, Borges vuelve a la selección a pesar de haberse retirado de ella.

Un regreso clave

El regreso de Borges se produce en momentos en que la selección de Costa Rica está urgida de triunfos en la eliminatoria al Mundial de 2026, tras haber empatado como visitante ante Nicaragua 1-1 y como local ante Haití 3-3, en las primeras dos jornadas de la última fase del torneo.

Con cuatro partidos por jugar, Honduras lidera el grupo C con 4 puntos, seguido por Costa Rica (2), Haití (2) y Nicaragua (1). Solo el primer lugar clasificará al Mundial de forma directa. El segundo puesto podría aspirar a una repesca intercontinental.

Costa Rica visitará a Honduras el próximo 9 de octubre y recibirá a Nicaragua el día 13, dos partidos en los que los ticos tienen poco margen de error si quieren pelear por el boleto directo al Mundial.

El seleccionador Herrera convocó este lunes a 17 futbolistas de la liga local para trabajar a partir del miércoles en un microciclo de trabajo y la próxima semana se unirán los jugadores que militan en ligas internacionales.

FIFA emite sanción a El Salvador por caso de Surinam

El castigo para el estadio Cuscatlán solo aplicará para el partido ante Panamá, y no para el duelo ante Guatemala.

*Información EFE.

