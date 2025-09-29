Imputan a Bartomeu por presuntas irregularidades en fichajes

El Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona ha citado en calidad de investigado al expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y a varios de sus antiguos directivos tras una investigación judicial que se llevó a cabo en secreto durante dos años. La causa se abrió a raíz de una denuncia presentada por Joan Laporta, actual mandatario azulgrana, en la que se señalan supuestos pagos de comisiones millonarias en fichajes, entre ellos el de Antoine Griezmann, además de otras operaciones consideradas irregulares.
De acuerdo con la resolución judicial, Bartomeu y su exdirector general, Óscar Grau, deberán comparecer el próximo 24 de octubre para rendir declaración. Asimismo, el abogado José Ángel González Franco, que participó directamente en la operación de Griezmann, ha sido citado para el 4 de diciembre. Según la denuncia de Laporta, las actuaciones de la junta anterior habrían ocasionado un perjuicio al club de hasta 30 millones de euros, cifra respaldada por un informe forensic elaborado por la agencia Kroll y remitido a la Fiscalía. Dicho documento atribuye a la directiva de Bartomeu posibles delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable.
Bartomeu es investigado por comisiones en fichajes
Entre los casos señalados, figura el fichaje del brasileño Malcom, en el que se denunció el pago de una comisión de 10 millones de euros mediante un contrato firmado posteriormente a la operación. También se cuestiona la actuación del abogado González Franco, a quien se le vincula con el cobro de 1,7 millones de euros por el acuerdo de conformidad en el denominado ‘caso Neymar’, además de presuntos honorarios irregulares en la contratación de Griezmann.
La denuncia presentada por la actual directiva del Barça subraya que existió un "modus operandi" reiterado para esquivar los controles económicos internos del club. Entre los puntos más controvertidos se encuentra el supuesto pago ilegítimo de 15 millones de euros al Atlético de Madrid, bajo la simulación de tanteo por jugadores, con el fin de evitar un conflicto judicial relacionado con pruebas que demostraban que Griezmann negoció con el Barça mientras aún tenía contrato en vigor con el conjunto rojiblanco. Estas pruebas fueron reveladas en su momento por el diario El Mundo y forman parte del expediente que ahora examina la justicia.