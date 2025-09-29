 Molestias en la rodilla de Rodri preocupan a Guardiola
Deportes

Molestias en la rodilla de Rodri preocupan a Guardiola

"Si no puede jugar, no jugará", reiteró Guardiola, preocupado por las molestias de Rodri en la rodilla que fue operada el año pasado y que lo mantuvo ocho meses fuera de competencia.

Compartir:
Pep Guardiola se lamenta tras la derrota del Manchester City - EFE
Pep Guardiola se lamenta tras la derrota del Manchester City / FOTO: EFE

Pep Guardiola encendió las alarmas en el Manchester City tras confirmar que Rodri Hernández, centrocampista español del equipo, sufrió molestias en la rodilla derecha que ya había sido afectada por una rotura del ligamento cruzado anterior hace poco más de un año. Esta lesión mantuvo al jugador ocho meses fuera de los terrenos de juego, y su reciente resurgimiento se ve ahora amenazado justo cuando parecía recuperar ritmo y continuidad en la plantilla de los 'Citizens'. La preocupación aumenta ante la proximidad de compromisos importantes tanto en la Premier League como en la Liga de Campeones.

El propio Guardiola explicó tras la victoria del City por 5-1 frente al Burnley que Rodri le manifestó dolor durante el entrenamiento y, ante la imposibilidad de jugar, se tomó la decisión de no forzarlo: "En el entrenamiento, Rodri me dijo que no podía jugar que tenía mucho dolor en la rodilla. Le respondí: Si no puedes jugar, no juegas. Jugará otro", señaló el técnico catalán.

La rodilla de Rodri preocupa a Guardiola

El momento de la molestia coincide con el aniversario de su grave lesión sufrida en un partido frente al Arsenal, lo que añade un componente emocional y físico a la situación. Rodri había disputado tres partidos en solo siete días, incluyendo duelos frente al Manchester United, Nápoles y Arsenal, lo que pudo contribuir al sobreesfuerzo de la rodilla afectada. Guardiola ha insistido en que no se arriesgará con la salud del jugador: "No vamos a forzar. Si no está al 100%, no jugará", afirmó categórico.

El futuro inmediato del centrocampista es incierto, y su participación en el próximo partido de la Liga de Campeones ante el Mónaco, programado para este miércoles, está en duda. La baja de Rodri supondría un golpe importante para el Manchester City, que depende de su solvencia defensiva y capacidad de control del medio campo para sostener su juego ofensivo. Mientras tanto, el club sigue monitorizando su evolución, con la esperanza de que pueda reincorporarse sin riesgos y continuar siendo un pilar en la plantilla de Guardiola.

Foto embed
Lesión de ligamento cruzado de Rodri Hernández en 2024 - Agencia EFE

En Portada

Arévalo pide respeto y seriedad a diputados en procesos de fiscalizaciónt
Nacionales

Arévalo pide "respeto y seriedad" a diputados en procesos de fiscalización

09:40 AM, Sep 29
Más de 3 mil nuevos policías reforzarán seguridad en Guatemalat
Nacionales

Más de 3 mil nuevos policías reforzarán seguridad en Guatemala

10:59 AM, Sep 29
Gobierno prepara iniciativa de nueva la Ley de Contratacionest
Nacionales

Gobierno prepara iniciativa de nueva la Ley de Contrataciones

07:49 AM, Sep 29
Huida épica: inmigrante burla a agentes de ICE y se vuelve viralt
Viral

Huida épica: inmigrante burla a agentes de ICE y se vuelve viral

09:51 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes sociales#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos