 Valencia demanda a Netflix por el documental de Vinícius Jr.
Deportes

Valencia demanda a Netflix por el documental de Vinícius Jr.

El Valencia acusa a Netflix de dañar su imagen en el documental "Baila, Vini" con subtítulos falsos y exige rectificación, compensación económica y la inclusión de la sentencia en el documental.

Compartir:
Vinícius denunció insultos racistas en un partido ante el Valencia en 2023 - EFE
Vinícius denunció insultos racistas en un partido ante el Valencia en 2023 / FOTO: Agencia EFE

El Valencia CF ha decidido llevar a los tribunales a Netflix y a la productora brasileña Conspiraçao Filmes por el documental "Baila, Vini", que gira en torno a la figura del futbolista Vinícius Júnior. El club presentó la demanda ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Valencia, reclamando una indemnización económica por lo que considera una "intromisión en el derecho al honor". Según la entidad de Mestalla, el documental ofrece una imagen negativa del club y de su afición en relación con los incidentes ocurridos el 21 de mayo de 2023, cuando el Real Madrid visitó Mestalla en un duelo marcado por los insultos racistas hacia el delantero brasileño.

La principal queja del Valencia se centra en el uso de subtítulos que, a su juicio, fueron manipulados y tergiversaron lo sucedido en el estadio. En una de las secuencias, se observa a un sector de la grada coreando "tonto, tonto", mientras que en los subtítulos del documental aparece traducido como "mono, mono". Estas imágenes, además, fueron difundidas en su momento en las redes sociales de Vinícius, lo que multiplicó su alcance mediático y, según la demanda, perjudicó la reputación del club y de su afición en su conjunto.

Valencia exige una compensación económica y una corrección inmediata

En su escrito, el Valencia exige no solo una compensación económica, sino también la corrección inmediata de los subtítulos y que, una vez se dicte sentencia, esta se incorpore dentro del propio documental. La entidad recuerda que en su momento ya solicitó una rectificación a Netflix, pero la plataforma no atendió el requerimiento, lo que ha motivado el paso hacia la vía judicial.

El club entiende que es fundamental reparar el daño causado a su imagen, puesto que los hechos reflejados en el documental no se ajustan fielmente a la realidad de lo ocurrido.

Finalmente, el Valencia subraya que actuó con firmeza contra los responsables directos de los insultos racistas a Vinícius. El club localizó rápidamente a los tres aficionados implicados, quienes fueron expulsados de por vida de Mestalla y posteriormente condenados por la justicia en el Juzgado de Instrucción Número 10 de Valencia.

Con esta demanda, la entidad busca reafirmar que no tolera actitudes racistas y que no está dispuesta a aceptar lo que considera una manipulación que empaña injustamente su nombre y el de su afición.

Foto embed
Partido entre Valencia y Real Madrid - Archivo

En Portada

Arévalo pide respeto y seriedad a diputados en procesos de fiscalizaciónt
Nacionales

Arévalo pide "respeto y seriedad" a diputados en procesos de fiscalización

09:40 AM, Sep 29
Más de 3 mil nuevos policías reforzarán seguridad en Guatemalat
Nacionales

Más de 3 mil nuevos policías reforzarán seguridad en Guatemala

10:59 AM, Sep 29
Gobierno prepara iniciativa de nueva la Ley de Contratacionest
Nacionales

Gobierno prepara iniciativa de nueva la Ley de Contrataciones

07:49 AM, Sep 29
Huida épica: inmigrante burla a agentes de ICE y se vuelve viralt
Viral

Huida épica: inmigrante burla a agentes de ICE y se vuelve viral

09:51 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos