Valencia demanda a Netflix por el documental de Vinícius Jr.

El Valencia CF ha decidido llevar a los tribunales a Netflix y a la productora brasileña Conspiraçao Filmes por el documental "Baila, Vini", que gira en torno a la figura del futbolista Vinícius Júnior. El club presentó la demanda ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Valencia, reclamando una indemnización económica por lo que considera una "intromisión en el derecho al honor". Según la entidad de Mestalla, el documental ofrece una imagen negativa del club y de su afición en relación con los incidentes ocurridos el 21 de mayo de 2023, cuando el Real Madrid visitó Mestalla en un duelo marcado por los insultos racistas hacia el delantero brasileño.
La principal queja del Valencia se centra en el uso de subtítulos que, a su juicio, fueron manipulados y tergiversaron lo sucedido en el estadio. En una de las secuencias, se observa a un sector de la grada coreando "tonto, tonto", mientras que en los subtítulos del documental aparece traducido como "mono, mono". Estas imágenes, además, fueron difundidas en su momento en las redes sociales de Vinícius, lo que multiplicó su alcance mediático y, según la demanda, perjudicó la reputación del club y de su afición en su conjunto.
Valencia exige una compensación económica y una corrección inmediata
En su escrito, el Valencia exige no solo una compensación económica, sino también la corrección inmediata de los subtítulos y que, una vez se dicte sentencia, esta se incorpore dentro del propio documental. La entidad recuerda que en su momento ya solicitó una rectificación a Netflix, pero la plataforma no atendió el requerimiento, lo que ha motivado el paso hacia la vía judicial.
El club entiende que es fundamental reparar el daño causado a su imagen, puesto que los hechos reflejados en el documental no se ajustan fielmente a la realidad de lo ocurrido.
Finalmente, el Valencia subraya que actuó con firmeza contra los responsables directos de los insultos racistas a Vinícius. El club localizó rápidamente a los tres aficionados implicados, quienes fueron expulsados de por vida de Mestalla y posteriormente condenados por la justicia en el Juzgado de Instrucción Número 10 de Valencia.
Con esta demanda, la entidad busca reafirmar que no tolera actitudes racistas y que no está dispuesta a aceptar lo que considera una manipulación que empaña injustamente su nombre y el de su afición.