 Xabi Alonso pasa de página y ahora se centra en la Champions
Xabi Alonso olvida la dura derrota ante el Atlético y pone la mirada en la Champions

Tras la dura derrota ante el Atlético, Xabi Alonso asegura: "Hay que pasar página" y concentra al Real Madrid en el duelo de Champions frente al Kairat Almaty.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid - EFE
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, habló hoy sobre la reciente derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid en la liga española (5-2) y aseguró que, aunque el resultado "ha dolido", ahora la concentración del equipo está puesta en la Liga de Campeones.

"Yo creo que tanto en la victoria como en la derrota, las sensaciones nos tienen que durar 24 horas, para bien o para mal", comentó Alonso en rueda de prensa desde el Estadio Central de Almaty, subrayando la importancia de mantener la concentración y la calma tras resultados adversos. Además, negó que lo ocurrido en el Metropolitano sea simplemente un problema de actitud. "Eso es un poco simplista", señaló el técnico.

Xabi Alonso se centra en el próximo partido del Madrid

De cara al próximo compromiso europeo, Alonso enfatizó que el equipo debe centrarse en el rendimiento más que en el rival. "Mañana es un partido de Champions. No importa el rival. Queremos ganar. Tener un buen inicio es importante (...) Queremos empezar bien y no queremos dejarnos puntos importantes", afirmó. Sobre la inclusión de Jude Bellingham, recalcó que el mediocampista inglés aporta versatilidad y que necesitará "a todos" sus jugadores para optimizar el centro del campo.

El entrenador también destacó que el equipo "está en construcción", y reconoció que aún no se puede determinar cuánto tiempo tomará alcanzar su máximo rendimiento. "Hay que pasar página", dijo Alonso, al tiempo que elogió al Kairat, próximo rival, como un equipo bien organizado, con diferentes alternativas ofensivas y capacidad de combinación. Consciente de la importancia de iniciar el partido con intensidad, Alonso concluyó: "Tendremos que competir bien para conseguir la victoria".

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid - Agencia EFE

Emisoras  Escúchanos