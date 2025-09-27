"Merecíamos perder", reconoció Xabi Alonso ante la prensa

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación tras la dura derrota del Real Madrid en el derbi frente al Atlético de Madrid, un encuentro en el que el conjunto blanco cayó por 5-2. El técnico tolosarra fue contundente en su autocrítica, señalando que a su equipo "le faltó mucho en todas las facetas". Alonso insistió en que esta derrota no debe verse como un fracaso absoluto, sino como parte de un proceso de construcción y aprendizaje para su plantilla.
El entrenador destacó que la segunda mitad del encuentro fue especialmente complicada para su equipo. "Ha sido un mal partido. No hemos entrado bien. No hemos jugado bien colectivamente. No hemos estado a nuestro nivel", reconoció Alonso, subrayando la necesidad de analizar lo sucedido para corregir errores y mejorar en el futuro. A pesar de la dureza del resultado, el técnico insistió en que no hay excusas y que la derrota fue merecida.
Xabi Alonso reconoce que su equipo "merecía perder"
En cuanto a la intensidad del equipo, Alonso fue claro: "No hemos entrado bien en los duelos. Hemos sido muy perdedores. No fluíamos tampoco con balón". Además, afirmó que la ausencia de fluidez se notó especialmente sin Jude Bellingham, quien había estado entrenando bien antes del partido. "Sin él éramos perdedores en los duelos. No hemos sabido sobreponernos a los duelos para progresar", señaló, enfatizando que el equipo necesita encontrar soluciones rápidas para este tipo de situaciones.
Al ser consultado sobre el arbitraje, el técnico evitó excusas y destacó la responsabilidad del equipo: "Es fútbol. En algún momento caerán las derrotas. No hay reproches al arbitraje. Merecemos perder". Alonso quiso transmitir un mensaje de autocrítica y aprendizaje, dejando claro que la derrota no debe ser atribuida a factores externos, sino al rendimiento colectivo sobre el terreno de juego.
Entre lo más preocupante para Alonso está la falta de intensidad y de ajustes tácticos para contrarrestar mejor al rival. "Hoy el equipo no ha competido al nivel que se requiere en estos partidos. Lo tendremos que subir", afirmó. El técnico también reflexionó sobre la importancia de analizar las decisiones tomadas y de corregir los errores para garantizar que el equipo se acerque al nivel esperado en encuentros de alta exigencia como un derbi madrileño.
Finalmente, Alonso reconoció la magnitud del golpe anímico que supone perder ante el Atlético y comparó la sensación con derrotas históricas, aunque sin querer establecer paralelismos exactos. "No quiero comparar. Es nuestra primera derrota, muy dolorosa. Nos sentimos muy responsables. Ahora hay que ver lo que tenemos que corregir para salir hacia delante. No es el nivel que queremos dar", concluyó, mostrando un compromiso claro con la mejora y la superación tras un partido difícil.